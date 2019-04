Cuplu de români din Italia, momente dramatice de Paște. Imagini incredibile Imagini incredibile surprinse in localitatea Nettuno (regiunea Lazio), acolo unde locuința improvizata a unor romani a sarit in aer. Momentul exploziei a fost surprins de un participant la trafic. In imaginile surprinse de un șofer șse vede construcția deja cuprinsa de flacari care sare in aer. Explozia a fost extrem de violenta. Pentru mai multe informații și imagini, intrați pe stiridiaspora.ro. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile surprinse in Maramures. Un urs masiv la o hranitoare amplasata de specialiștii Romsilva intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Vișeu din cadrul Direcției Silvice Maramureș. Padurarii spun ca astfel de imagini sunt o raritate deoarece efectivul de ursi a scazut drastic. Specialiștii…

- Sunt mai bine de 50 de ani de cand in Romania nu s-a construit niciun spital de stat. Cele vechi sunt atat de darapanate, incat au nevoie de renovari din temelii. Un astfel de loc este Spitalul Judetean Brasov.

- Intamplarea a avut loc in orasul Kadirli, din provincia turca Osmaniye. Cand vantul a inceput sa se inteteasca, Mehmet Ali Cana, un vanzator in piața locala de legume, și alti doi barbati cu care erau la masa, au incercat sa se țina de o umbrela de metal care servea drept parasolar. Rafala…

- Un tren a deraiat astazi și s-a izbit intr-o platforma de la stația Ramses din capitala Egiptului. Accidentul a provocat explozia rezervorului de combustibil, iar focul rezultat s-a raspandit peste tren și platforma.

- O romanca de 39 de ani și alți trei italieni au fost surprinși in timp ce loveau și umileau mai mulți batrani dintr-o casa de odihna din San Benedetto Val di Sambro, Italia. Aceștia au fost arestați de polițiști.

- O romanca de 39 de ani și alți trei italieni au fost surprinși in timp ce loveau și umileau mai mulți batrani dintr-o casa de odihna din San Benedetto Val di Sambro, Italia. Aceștia au fost arestați de...

- Doi politisti romani au ajuns eroi in Italia! Acestia sunt laudati in presa din peninsula dupa ce au salvat mai multi turisti in timpul altercatiei iscate inaintea meciului dintre Lazio si Sevilla. In total, patru persoane au ajuns la spital dupa ce galeriile celor doua echipe s-au batut. Ofiterii…

- Meciul Lecce vs Ascoli, contând pentru etapa a 22-a a ligii secunde din Italia, a fost suspendat, vineri seara, dupa ce un jucator al gazdelor, Manuel Scavone, a cazut pe teren dupa un impact cu mingea si cu un adversar si si-a pierdut cunostinta, informeaza News.ro.Scavone a cazut si s-a…