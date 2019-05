Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru de la "Dragoste fara secrete" joaca la doua capete. Dupa ce, initial, i-a dat sperante Nicoletei, iar mai apoi a decis sa spuna adevarul din viata sa, ca are acasa o concubina si o fetita care il asteapta, acum, Alexandru se joaca iar cu inima Nicoletei.

- In emisiunea „Dragoste fara secrete” apar din ce in ce mai multe controverse intre concurenti. Dupa razboiul dintre cele doua cupluri: Nicoleta/ Madalin si Alexandru/Madalina, iata ca apare si un al treilea cuplu in ecuatie.

- Inca din startul emisiunii de astazi, prezentatoarea show-ului "Dragoste fara secrete", Iuliana Calinescu a sesizat linistea si distanta fizica neobisnuita din cuplul Flory si Andrei, intrebandu-i daca sunt certati, daca s-a intamplat ceva ce a provocat acest peisaj.

- Unul dintre cuplurile de la „Dragoste fara secrete” au dat frau liber imaginației și sentimentelor! Andrei și Flory, caci despre ei este vorba nu s-au putut abține sa nu se atinga, nici macar in fața camerelor de filmat.

- Un scandal de proportii a avut loc in apartamentul unui cuplu din "Dragoste fara secrete". Madalin si Nicoleta s-au certat foarte tare, incat tanara vrea sa se desparta de el, fara sa ii mai acorde vreo sansa.

- Aseara a avut premiera cea mai noua productie Antena Stars, Dragoste fara secrete, emisiune ce va putea fi urmarita in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 12:00 si seara, de la 18:45. Gazda emisiunii, actrita Iuliana Calinescu, le va fi alaturi telespectatorilor, dar si concurentilor, zi de zi,…

- Politistii din Salaj a recuperat circa 80% din cei aproape 73.000 de lei dati in perioada ianuarie - martie de un tanar din judet “clarvazatoare - tamaduitoare” care i-au promis rezolvarea unor probleme in dragoste. ″In perioada 19 ianuarie - 15 februarie, persoanele banuite de comiterea faptei s-au…