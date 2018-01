Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Zalau continua lupta pe doua fronturi. La cateva zile dupa victoria de la Galati, fetele lui Tadici vor sustine un nou meci in grupele Cupei EHF, handbalistele zalauane urmand sa intalneasca duminica, in deplasare, formatia ceha, DHK Banik Most. Va fi o reintalnire intrecele doua echipe…

- Intr-o atmosfera senzationala, creata de aproximativ 4.000 de spectatori, handbalistele de la SCM Craiova au obtinut sambata prima victorie in grupa A a Cupei EHF. Dupa ce in runda inaugurala pierdusera la Brest (Franta), dupa un joc bun, elevele lui ...

- Rezultatele etapei a 2-a a Cupei ”Adi Olteanu” la minifotbal: Poliția – Foresta Gugești 9 – 2 Vrancea Media – GS Mobile 4 – 9 (Marin, Ionescu, Pruna și Irimia au marcat pentru Vrancea Media) Finanțe – Prietenii lui Adi 8 – 1 Soveja – Dr. GSM 2 – 2 Restanța Vrancea Media – Foresta […] The post Cupa ”Adi…

- Cota zilei din fotbal 14 ianuarie 2018. Avancronica pentru meciul Borussia Dortmund – Wolfsburg. Competiție – Bundesliga / Etapa 18 Forma Borussia Dortmund (ultimele 5 partide ) – V V I V V Forma Wolfsburg (ultimele 5 partide) – E I E V V Pontul zilei pentru pariuri vine astazi din Bundesliga, Germania.…

- Real Madrid a ajuns la a treia partida consecutiva fara victorie, dupa ce a pierdut meciul disputat sambata, pe teren propriu, impotriva lui Villarreal, scor 0-1 (etapa a XIX-a din La Liga). "Submarinul galben" a dat lovitura pe contraatac, in minutul 87, iar echipa lui Zinedine Zidane ramane la 16…

- Foresta Gugești este a 8-a echipa inscrisa la Cupa ”Adi Olteanu”, dupa formațiile Poliția, Prietenii lui Adi, Finanțe, Soveja, GS Mobile, Vrancea Media și Doctor GSM. In aceste condiții, Vrancea Media va juca restanța din prima etapa cu Victoria Gugești la o data ulterioara. Iata rezultatele din prima…

- Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a reunit in prima ședința pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017. La sedinta de vineri, plenul CSM isi va alege noua…

- Cei doi sunt acuzati de procurori de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata, anunta un comunicat al Parchetului.Potrivit sursei citate, ei au emis un certificat de urbanism si o autorizatie…

- ”Sarbatoarea Sfanta a Nasterii lui Hristos si trecerea in 2018 sa aduca lumina, fericire si prosperitate tuturor agapenilor. Nasterea Domnului sa va gaseasca in pace, bucurie si liniste sufleteasca, iar Anul Nou sa va ofere sanatate, zile senine si impliniri. Sarbatori Fericite! La multi ani!” Conducerea…

- Lipsita de aportul cosgeterului sau din acest sezon, Nemanja Milosevic, CSM CSU Oradea a reusit totusi un meci bun in fata uneia din contracandidatele la podium, CSM Steaua. Victoria oradenilor este incontestabila, in conditiile in care ei s-au aflat, cu o singura exceptie, in permanenta in…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Ministerul Sanatatii si Ministerul Apararii Nationale au semnat, vineri, mandatul de predare-primire al Institutului Cantacuzino. Cei doi ministri au anunțat ca, peste doi ani, va incepe si productia de vaccin antigripal, iar personalul civil va ramane inclus in noua organigrama a institutului. “Astazi…

- Separatistii si-au pastrat, în urma scrutinului regional desfasurat joi si dupa o campanie tensionata si o mobilizare istorica, majoritatea absoluta de care dispuneau în parlamentul catalan înainte de declaratia unilaterala de

- Arestata preventiv dupa ce ar fi ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului și a incercat, fara succes, sa faca la fel cu o alta fata, Magdalena Șerban este acuzata acum și de ultraj, pe motiv ca ar fi amenintat cu moartea doua angajate ale Spitalului Penitenciar Jilava, unde a fost incarcerata. “E…

- Poliția, Prietenii lui Adi, Finanțe, Soveja, GS Mobile, Vrancea Media și Doctor GSM sunt cele 7 echipe inscrise la competiția din acest an organizata in memoria fostului fotbalist vrancean Adi Olteanu. Vrancea Media a stat in prima etapa. Iata rezultatele din prima runda și loturile echipelor: Etapa…

- Piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 14,6% in perioada ianuarie – noiembrie 2017, fiind inmatriculate 98.116 autoturisme, fața de perioada similara din 2016, cand s-au livrat 85.588 vehicule, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile…

- Constatand ca patinoarul instalat in parcarea din fața Colegiului Național “Roman-Voda” are mare succes la romașcani, chiar daca a fost dat in funcțiune cu cateva zile intarziere fața de data anunțata, conducerea Primariei Roman a luat decizia de a repeta și iarna experiența party-urilor din vara: ”pic-nic…

- Doua persoane au murit, iar alte 15 au ajuns la spital, duminica dimineața, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 15, intre localitațile Borsec și Tulgheș, din județul Harghita. Autoritațile au declanșat Codul roșu de intervenție, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina…

- Meci de neuitat in Ciarda Rosie, unde doua echipe avide de puncte, Ripensia si Luceafarul, cautau victoria pentru a-si asigura o iarna linistita. Dupa un meci in care ambele echipe puteau castiga, tabela a „inghetat” la 4-4 (2-2). Dupa cum arata si scorul, meciul a fost unul deosebit, in care s-a jucat…

- Tehnicianul echipei Lugano, Pierluigi Tami, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 2-1 din meciul cu FCSB, ca pentru formatia sa participarea in grupe a fost o experienta extraordinara, el precizand ca doar doua formatii din Liga Campionilor si Liga Europa nu au obtinut calificarea mai departe desi…

- ”Pe a Corsica” a obținut o victorie importanta, asigurandu-și aproape 45,4% din voturi . O coaliție condusa de Gilles Simeoni, primarul orașului Bastia din nordul țarii și un important lider corsican, a caștigat zdrobitor primul tur al alegerilor, potrivit rezultatelor finale de azi.…

- Cupa Romaniei pentru juniori, intrecere programata de Federatia Romana de Fotbal la segmentele de varsta U19 si U17 – care are la start echipele participante in “Grupa Elitelor” – a adus un frumos succes singurei formatii prahovene participante in aceasta competitie – Petrosport Ploiesti. Astfel, miercuri,…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a fost aproape de o mare performanta in aceasta seara, calificarea in grupele Cupei EHF in dauna puternicei formatii germane SC Magdeburg. Invinsa in prima mansa a turului trei preliminar in Germania la doua goluri diferenta, 27 25, HC Dobrogea Sud a fost…

- Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului, in urma unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia Uniunii Europene, relateaza AFP. Guvernul Estoniei,…

- Napoli, cu fundasul Vlad Chiriches rezerva, a castigat la limita confruntarea de pe teren propriu cu AC Milan, scor 2-1, din etapa a XIII-a a campionatului din Italia. Napoli a bifat victoria cu numarul 11 din actualul sezon din Serie A, consolidandu-si astfel pozitia de lider in clasament.

- AS Roma a caștigat derby-ul disputat pe teren propriu cu Lazio, scor 2-1, intr-un meci in care fundașul Ștefan Radu a fost titular. Sub ochii selecționerului Contra, Ștefan Radu a mai pierdut un derby contra Romei. Folosit ca stoper stanga, romanul și-a intrerupt seria de noua victorii in toate competițiile…

- Handbal Club Zalau a invins vineri seara, in deplasare, cu scorul de 30 – 22 formatia austriaca Hypo Viena, in cadrul mansei tur din faza a treia preliminara a Cupei EHF. In urma acestui rezultat, formatia condusa de Gheorghe Tadici se poate gandi deja la grupele Cupei EHF, ceea ce inseamna o premiera…

- Echipa feminina de handbal HC Zalau a facut un pas mare spre grupele Cupei EHF, vineri seara, prin victoria cu scorul de 30-22 (17-11) in fața formației austriece Hypo Niederosterreich, la Maria Enzersdorf, in prima manșa din turul al treilea preliminar al competiției. Echipa antrenata de…

- Ultimul raport al Ministerului Educației Naționale este foarte clar: aproximativ 30% dintre școlile din Romania nu au grupuri sanitare in interior, situație care afecteaza peste 230.000 de elevi la nivel național. ”In județele Vrancea și Teleorman, problema lipsei grupurilor sanitare din școli este…

- Handbal Club Dobrogea Sud profita de pasii gresiti ai rivalelor si ramane in cursa pentru play-off-ul Ligii Nationale. Steaua si CSM Bucuresti au pierdut la limita meciurile jucate duminica. Desi are doar patru victorii in noua etape, Constanta este la 7 puncte distanta de liderul Dinamo. Victoria de…

- ”Urșii” au spart gheața in acest sezon al Ligii Naționale. Dupa schimbarile drastice din aceasta saptamana, BC Timba a invins-o pe Dinamo București intr-un duel considerat deja pentru supraviețuire, scor 87-71 (45-32). Galben-negrii, conduși de ”interimarul” Dan Ionescu, au avut emoții doar pe parcursul…

- Cristian Careba, fostul președinte-director general al Casei de Asigurari de Sanatate Timiș a fost trimis din nou in judecata de procurorii DNA (dupa ce, in 2015, a mai fost trimis in judecata, intr-un alt dosar, fiind acuzat de conflict de interese și complicitate la inșelaciune) pentru efectuarea…

- Nicolae Dica il contrazice pe Gigi Becali, care a decretat dupa victoria, 5-2, cu Craiova ca echipa actuala este cea mai valoroasa pe care a avut-o Steaua din 1990 incoace și poate caștiga trofeul Europa League. ”Niciodata nu am vazut o asemenea echipa a Stelei. E diferența mare de valoare. Nu a mai…

- Branza este un superaliment. Afirmatia a fost facuta in mod oficial de catre o echipa de cercetatori de la Universitatea din Coreea de Sud. Branzeturile elvetiene au cele mai multe beneficii pentru sanatate, potrivit oamenilor de stiinta. Potrivit studiului, sortimentele de branza provenite din Elvetia…

- Roger Federer nu joaca la Mastersul 1.000 de la Paris. Elvețianul renunța la lupta pentru locul 1 ATP. Cu cele 500 de puncte primite dupa victoria de la Basel, Roger Federer (2 ATP) s-a apropiat de liderul Rafael Nadal in clasamentul mondial. Dar, Roger a decis sa renunțe la participarea la turneul…

- Romania a retrogradat, pentru prima data dupa 24 de ani, in a doua grupa valorica din zona Europa / Africa a Cupei Davis, dupa ce Israel și-a asigurat victoria in fața echipei lui Andrei Pavel in a doua runda a barajului de menținere in prima grupa, scrie digisport.ro.

- Poti deveni vedeta zilei pentru cei din preajma fara sa fie nevoie sa istorisesti cine stie ce intamplari nemaiauzite, ci utilizand un truc inventiv. Este vorba despre un mic joc matematic prin care ii poti uimi pe cei din anturaj, „ghicindu-le” cu o precizie care ii va lasa cu gura cascata atat varsta,…

- Adam Nemec a salvat-o pe Dinamo in meciul cu Aerostar Bacau din șaisprezecimile Cupei, aducand victoria cu un gol reușit in minutul 85. Dupa meci, slovacul a fost chestionat in privința zvonurilor care il dau transferat la FCSB in iarna. "Așa e mereu cand joci impotriva echipelor din ligile inferioare,…

- Ionuț Popa, antrenorul lui ACS Poli Timișoara, a vorbit despre victoria reușita de echipa sa in fața concitadinei ASU Poli in șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei. "Noi trebuie sa rezolvam mai repede calificarea, am avut ocazii, trei bare. Ne-am retras deliberat in ultimele 10 minute, dar bine…

- Cinematografele Republica si Victoria din municipiul Iasi vor fi inchise publicului, incepand cu 1 noiembrie. In cele doua imobile nu se mai poate furniza agent termic deoarece instalatiile sunt complet degradate. Directorul Ateneului din Iasi, Andrei Apreotesei, a vorbit despre pasii de urmat pentru…

- Gica Hagi a avut parte de o întrebare neașteptata din partea unui copil, dupa victoria echipei sale în fața clubului CFR ClujFericit dupa victoria care l-a adus pe loc de play-off în Liga 1, Hagi i-a facut o bucurie unui copil care l-a abordat în sala de conferinte,…

- Constanteanul Ionut Larie (30 de ani) a marcat golul al cincilea din victoria FCSB-ului, 7-0, cu Poli Timisoara, intr-un meci din etapa a 15-a, disputat duminica seara, pe National Arena. Fostul jucator de la CFR a reusit astfel primul gol din cariera pentru FCSB si al 12-lea in Liga 1. …