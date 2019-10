Stiri pe aceeasi tema

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din luna septembrie 2019, aleșii județeni au aprobat in unanimitate proiectul de hotarare privind acordarea titlului de „Cetațean de Onoare al Județului Maramureș” academicianului Emil Burzo. Inițiativa acordarii acestui titlu a plecat de la jurnaliștii…

- „De cand au intrat in Parlamentul Romaniei, senatorii și deputații USR nu au parut interesați decat de soarta și voturile romanilor din Diaspora. Acum au depus o noua inițiativa legislativa care prevede ca romanii care se intorc in țara de la munca din strainatate, trebuie sa aiba salarii mai mari…

- Creata la initiativa primarului orasului Ovidiu, George Scupra, Asociatia "Poiana lui Ovidiuldquo; va participa la un eveniment dedicat dobrogenilor. Evenimentul va avea loc vineri, 27 septembrie, de la ora 14.30 in cadrul Targului National de Produse Traditionale. Orasul Ovidiu, prin satele Poiana…

- Inițiativa municipalitații de a reabilita posul CFR de la intrarea in oraș a iritat membrii USR care s-au grabit sa faca o solicitare catre Primaria Baia Mare prin care cereau explicații despre costuri, autorizații și avize. In replica, primarul muncipiului le-a transmis un mesaj prin care spune lucrurilor…

- Articol unic – Se convoaca Consiliul Judetean Dambovita, la initiativa presedintelui consiliului judetean, in sedinta ordinara in data de 17.09.2019, ora 14.00, care se va desfasura in „Sala Unirii” a sediului administrativ, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare pentru modificarea si…

- sub egida PROEDUS & Cantus Mundi In perioada 3 - 8 septembrie, peste 400 de liceeni din capitala s-au aflat intr-un periplu educațional inedit cu destinația Costinești - o tabara organizata de Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” și Programul Național Cantus Mundi, in parteneriat cu…

- Asociatia Casa Calfelor Sibiu impreuna cu Muzeul ASTRA organizeaza in aceasta perioada evenimentul Simpozion European de Sculptura . Inițiativa este programata pentru urmatoarele șapte zile, intre orele 10 și 17, pana in data de 10 septembrie 2019. Read More...

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, la intalnirea cu ambasadorul Malaysiei, Abdullah Zawawi bin Tahir, a fost abordata situatia cetatenilor romani condamnati in Malaysia pentru trafic de droguri. De asemenea, seful statului a transmis interesul partii romane de a imprima o noua…