- Federația Romana de Fotbal a efectuat imperecherea partidelor din Turul al II-lea al Cupei Romaniei. In aceasta etapa vor intra in competitie cele 38 de castigatoare ale fazei intai si 22 de echipe care au evoluat in editia precedenta a Ligii a III-a, urmand a se disputa un total de 30 de meciuri, ...

- CSA Steaua și-a aflat adversara din turul II al Cupei Romaniei. Roș-albaștrii antrenați de Daniel Oprița se vor duela cu Mostiștea Ulmu, echipa care a promovat recent din Liga 4 Calarași in Liga 3. Meciurile se vor juca saptamana viitoare, incepand cu 15 august. Viitoarea adversara a Stelei e chiar…

- CSA Steaua, caștigatoarea fazei pe București a Cupei Romaniei, și-a aflat astazi adversara din turul I al viitoarei ediții din Cupa. Roș-albaștrii, preluați in urma cu cateva zile de Daniel Oprița, o vor infrunta pe CS Mihai Bravu, o echipa din Liga 4 Giurgiu. Meciurile vor avea loc miercuri, 31 iulie,…

- CSA Steaua a ratat pentru a doua oara consecutiv promovarea in Liga 3, dar a depus inca o cerere catre FRF pentru a obține urcarea in eșalonul superior. Steliștii au pierdut meciul decisiv din play-off-ul Ligii 4 in fața celor de la Carmen București, dar nici aceștia nu au reușit sa promoveze, fiind…

- ​Marius Lacaturs a demisionat din functia de antrenor principal al CSA Steaua, dupa ce echipa de fotbal a gruparii a pierdut play-off-ul ligii a IV-a, a declarat comandatul clubului militar, Bixi-Pompiliu Mocanu, scrie News.ro."Si-a prezentat demisia, e o optiune personala. Dar ea trebuie…

- CSA Steaua a ratat calificarea la meciul de baraj pentru promovarea in Liga 3, dupa ce duminica a pierdut contra celor de la Carmen București, 0-1. Dupa meci, Ilie Dumitrescu, fost coleg cu Marius Lacatuș, a vorbit despre antrenorul celor de la Steaua și despre ratarea promovarii pentru inca un sezon.…

- Carmen București a invins-o pe CSA Steaua in ultima etapa a play-off-ului Ligii 4, scor 1-0. Formația lui Daniel Iftodi va merge la barajul pentru Liga 3, unde va intalni campioana din Calarași. Echipa...