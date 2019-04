Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova a anuntat, luni, despartirea de antrenorul italian Devis Mangia si înlocuirea lui cu Corneliu Papura, informeaza News.ro."Corneliu Papura este, începând de astazi, noul antrenor al Stiintei. Component al echipei care a câstigat eventul din 1991 si al echipei…

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Fanii olteni i-au cerut demisia lui Devis Mangia. La final, italianul a oferit o declarație prin care risca sa iși puna in cap și conducerea. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra…

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Gica Hagi a vorbit despre meci, dar și despre transferul lui Razvan Marin la Ajax. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra s-a impus in deplasare contra lui CFR Cluj, scor 3-1. „Am…

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Rivaldinho și Ianis Hagi au colaborat la golul de 2-1, iar la final și-au expus obiectivele: locul 3 in play-off și trofeul Cupei Romaniei. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra…

- Arbitrul Horatiu Fesnic va conduce la centru partida Universitatea Craiova – FC Viitorul, programata joi, la ora 20.00, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, relateaza News.ro.Citește și: Echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf a fost invinsa de Al Nasr, scor 4-2, intr-un meci din…

- Formatia CFR Cluj va intalni Astra Giurgiu, iar Universitatea Craiova va juca in compania echipei FC Viitorul, in semifinalele Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti de la Casa Fotbalului. Jocurile din cadrul semifinalelor se desfasoara in sistem tur – retur, prima echipa extrasa fiind organizatoare…

- În perioada 26-28 februarie 2019 se vor disputa sferturile de finala ale Cupei României, ediția 2018-2019. În aceasta faza a competiției se regasesc șapte cluburi din Liga 1 și un club, AFK Csikszereda, reprezentanta a Ligii 3. Iata programul partidelor și televizarile:…