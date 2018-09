Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele patru confruntari din faza 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2018-2019 vor avea loc astazi. Trei din cele patru partide programate astazi, Luceafarul Oradea- Astra ( ora 16:00), Fotbal Club Rapid – Turris-Oltul Turnu Magurele (ora 18:45) si Unirea 1924 Alba Iulia – FCSB (ora 21:30)…

- Faza 16-imilor de finala din Cupa Romaniei, ediția 2018-2019, in care intra in competiție și echipele din Liga I, programeaza astazi cinci partide. Capul de afiș este ținut de duelul formațiilor din prima liga, FC Voluntari și FC Botoșani, doua dintre protagonistele ultimelor doua ediții ale Cupei Romaniei,…

- S-au tras la sorti 16-imile Cupei Romaniei! Unirea 1924 Alba Iulia - FCSB, Dacia Unirea Braila - Dinami, Rapid - Turris-Oltul Turnu Magurele si Chindia Targoviste - CFR Cluj sunt cele mai asteptate...

- Copiii de la Centrul Educational de Zi ,,Sfantul Nicolae” din Alba Iulia au participat vineri, 7 septembrie, la o activitate informativ – preventiva organizata cu ajutorul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba. Copiii și personalul centrului au fost informați și educați…

- Metalul a ramas sa salveze onoarea fotbalului buzoian in Cupa Romaniei! Echipa pregatita de Vali Stan s-a calificat, miercuri seara, in turul 3 al Cupei Romaniei, dupa ce a reusit sa o invinga din nou pe CSM Rm. Sarat, la fel cum s-a intamplat si in precedentele doua partide oficiale, din campionatul…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, ieri, programul turului al II-a din cadrul Cupei Romaniei. Cele 28 de meciuri se vor disputa pe data de 14 august si 15 august, cu incepere de la ora 17:30, dupa urmatorul program: • ASMS ACS Sanatatea Darabani – CSM Bucovina Radauti •…

- In faza a doua a Cupei Romaniei vor intra toate reprezentantele județului Alba, partidele fiind programate saptamana viitoare, in 15 august (de Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului), dar, la cererea cluburilor implicate, jocurile se pot disputa și in 14 sau 15 august, de la ora 17.30. Astfel, pe langa…

- Rapid București a avut parte de un debut fericit in noul sezon. Giuleștenii s-au impus pe teren propriu in fața celor de la Viitorul Domnești, fara emoții, scor 3-0. Acest meci a facut parte din turul 1 al Cupei Romaniei. Primul gol al echipei lui Constantin Schumacher a fost inscris de Marian Vlada.…