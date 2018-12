Revelion 2019. Cine va urca pe scena din Piata Ovidiu din Constanta?

Petrecerea pentru Revelion 2019 se va desfasura si in acest an in Piata Ovidiu din Constanta. Evenimentul organizat de Sfinx Experience SRL va incepe la ora 19:00 va incepe si va dura pana la ora 01:00. Pe scena vor urca Damian Draghici, Nicoleta Nuca, Sore, Vanotek… [citeste mai departe]