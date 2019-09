Cupa Mondială de rugby 2019. Program. TVR va transmite regalul balonului rotund. Japonia – Rusia, deschiderea de pe 20 septembrie TVR va transmite principala competitie de rugby din acest an - Cupa Mondiala de rygby 2018, care se va desfasura in Japonia, in perioada 20 septembrie-2 noiembrie. Romania a fost descalificata din cauza utilizarii unor jucatori ineligibili și a ratat astfel prezența in meciul de deschidere care va fi disputat pe 20 septembrie de Japonia și Rusia. Este prima Cupa Mondiala de rugby, din cele noua, la care ”Stejarii” nu sunt prezenți. Pana acum, Cupa Mondiala de fost caștigata de trei ori de Noua Zeelanda (1987, 2011, 2015), de cate doua ori de Australia (1991, 1999) și Africa de Sud (1995, 2007)… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

