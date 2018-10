Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Andrei Muntean a ocupat locul 7 in finala de la inele, cu 14,450 puncte, duminica, la Cupa Mondiala Challenge la gimnastica artistica de la Paris. Francezul Samir Ait Said s-a impus, cu 15,100, pe locul al doilea s-a clasat ucraineanul Igor Radivilov, cu 14,950, iar pe pozitia a treia…

- Sportivul roman Andrei Muntean s-a calificat, sambata, in finala de la inele, la Cupa Mondiala Challenge la gimnastica artistica de la Paris. Muntean a obtinut a sasea nota in calificari, 14,450, cea mai mare nota la acest aparat fiind cea a francezului Samir Ait Said, 15,000. Cristian…

- Patru sportivi romani, Marian Dragulescu, Andrei Muntean, Cristian Bataga si Andrei Groza, vor participa la etapa de la Paris, din Cupa Mondiala Challenge, pe 29 si 30 septembrie, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Gimnastica. Cei patru gimnasti sunt insotiti de antrenorii Stefan Gal,…

- Sportivul roman Andrei Muntean a ocupat locul 8, ultimul, in finala de la inele, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica masculina de la Glasgow. Medalia de aur a fost cucerita de grecul Eleftherios Petrounias, cu 15,466 puncte, argintul a revenit turcului Ibrahim Colak,…

- Gimnastica masculina a esuat pe toate fronturile la Campionatele Europene de la Glasgow. Dupa locul 15 in calificarile pe echipe, Romania nu a reusit sa urce pe podium nici in finalele pe aparate.

- Echipa masculina de gimnastica a ratat calificarea in finala Campionatelor Europene de la Galsgow, dupa o evolutie modesta in concursul preliminar. Baietii lui Marius Urzica s-au clasat pe locul 15, cu un total de 234.761 puncte. In finala s-au calificat Rusia, Marea Britanie,...