Cupă, lider ALDE Dolj, după renunțarea la guvernare: Bulversați! Cine mai suntem noi, ALDE? „De cateva zile, ALDE e pe buzele tuturor. (...) Cum am ajuns sa fim sursa unei instabilitați politice și guvernamentale care folosește oricui, mai puțin romanilor, militanților și votanților ALDE?! Oare nu cumva nu ne-am aparat așa cum trebuie partidul și am cedat nepermis unor Casandre straine de interesul legitim a ceea ce am vrut și vrem sa fim: o forța liberala autentica de secol 21 ?!", a scris președintele ALDE Dolj pe Facebook. Acesta adauga ca vede in aceste zile lideri locali, parlamentari, militanți ALDE bulversați, peste tot in țara: „bulversați de renunțarea simultana și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

