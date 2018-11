Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Companiei de Apa Arieș a fost organizata astazi o conferința de presa ocazie cu care au fost aduse cateva lamuriri privind evoluția „pasului II” al proiectului european derulat de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara (CTIA) Suceava si-a ales cei mai frumosi si talentati boboci joi, 25 octombrie, la Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava, intr-un spectacol care s-a desfasurat in „Imparatia umbrelor si a luminii". Aceasta a fost tema Balului Bobocilor 2018, tema ...

- Americanii de la Ford vor produce in acest an intre 130.000 si 150.000 de masini la Craiova, iar din 2019 alaturi de SUV-ul EcoSport va veni un al doilea model, motiv pentru care presiunea pe infrastructura actuala este tot mai mare. In contextul in care din 2007 Executivul a promis americanilor investitii…

- Dupa doua zile și doua nopți ca in povești, cu suișuri și coborașuri, atat la propriu cat și la figurat, pentru cei 61 participanți prezenți la linia de start, in cadrul celor trei probe de concurs:... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Etapa regionala a concursului național Cel mai bun padurar, organizata de Asociația Administratorilor de Padure in localitatea sibiana Saliște intre 12 – 14 septembrie, a adus la un loc 16 concurenți. Premiul cel mare, in valoare de 4500 lei brut, a fost caștigat de Andrasi Zsolt de la Ocolul Silvic…

- Cei mai buni silvicultori din cadrul celor 24 de ocoale silvice care administreaza fondul forestier de stat, dar și privat, din județul Suceava, s-au intrecut joi in cunoștințele teoretice și practice, in cadrul concursului profesional „Cel mai bun padurar".In urma parcurgerii ...

- Inis Neziri este castigatoarea Marelui Trofeu Cerbul de Aur 2018. Artista albaneza si-a adjudecat, astfel, premiul in valoare de 25.000 de euro, anunta Televiziunea Romana. Juriul a decis laureatii editiei Cerbul de Aur 2018. La 50 de ani de la ...

- Editia a XI-a a Cupei Marinei la minifotbal, organizata de Primaria Municipiului Calarasi, si-a aflat castigatorii medaliilor. primii pe podium au urcat reprezentantii echipei Politiei Calarasi, urmati de cei ai Primariei, iar locul III a afost adjudecat de GLS Curierat.