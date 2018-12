Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis lista pentru inscrierile la o noua editie a Cupei Futsal Carei. Perioada de desfasurare este 12-13 ianuarie 2019. Va puteti inscrie atat pe pagina de Facebook ,,Cupa Futsal Carei,, cat si la numarul de mobil 0743 948 830. Buletin de Carei

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 21,055 miliarde de lei in cel de-al treilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2017, pe fondul diminuarii inregistrate la lucrarile de constructii noi cu 14,3%, potrivit datelor publicate luni…

- Executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor. In aceeasi perioada a anului trecut, deficitul bugetar a fost de 6,61 miliarde lei, adica 0,77% din PIB, in conditiile…

- A aparut primul numar din colectia ZIARELE ROMANIEI MARI. O colectie de ziare de epoca de la Marea Unire la republica, adica perioada 1918-1947. Ziarele Romaniei Mari sunt o publicatie saptamanala. Timp de 52 de saptamani vor aduce in fata cititorilor cele mai importante ziare asociate celor mai mari…

- Fashion’s Night Out a inceput in vara anului 2013, din dorinta de a face un eveniment monden dedicat pasionatilor de lumea modei. Ni s-au alaturat in decursul anilor designeri autohtoni cat si din strainatate. S-a creat o familie de designeri care se aduna de doua ori pe an si isi prezinta cele mai…

- Tesla a introdus joi o noua versiune a sedanului Model 3, care ar urma sa aiba o autonomie de pana la 260 de mile (418 kilometri) la o singura incarcare si un pret de pornire de 45.000 de dolari, transmit Bloomberg, MarketWatch si Reuters. Perioada de livrare este de sase-zece saptamani, astfel…

- Nici macar la ceas aniversar baietul cu goarna nu se poate debarasa de minciuni si manipulari. O noua manipulare a consilierului primarului Kovacs apare in spatiul public in timpul orelor sale de progam. Szasz Lorand scrie despre portalul careienilor cand de fapt el administreaza un blog infiintat…

- Un barbat s-a nascut cu un nume mai puțin obișnuit, dar probabil nu se gandea niciodata ca acest lucru ii va aduce o interdicție pe una dintre cele mai cunoscute rețele de socializare din lume.