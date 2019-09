Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București are, pe rol, o contestație depusa de Liviu Dragnea și care vizeaza deciziile luate la Congres. Instanța ar fi trebuit sa valideze deciziile din Congresul din 29 iunie, dar validarea a fost amanata pe motivul existenței unei contestații a fostului lider PSD. Judecatorii au amanat…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus in instanța o cerere de intervenție, in calitate de intervenient principal, in contradictoriu cu PSD, prin cabinetul avocatului Flavia Teodosoiu, pentru anularea alegerii Vioricai Dancila și a lui Mihai Fifor la Congresul PSD in funcțiile de președinte, respectiv…

- Rand pe rand, Tariceanu si Dancila au impartasit opiniei publice dorinta oamenilor din ALDE, respectiv PSD de a-i vedea candidati pentru „cea mai inalta functie din stat”. Ghilimelele apartin Curtii Constitutionale care aproape a modificat regimul constitutional al Romaniei din Republica semi-prezidentiala…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, susține ca cei de la USR se aseamana cu comuniștii pentru ca nu au nicio alta oferta politica in afara elanului.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii "Ceea ce unește marxismul comunism…

- In timpul discursului susținut de Viorica Dancila, Codrin Ștefanescu a parasit sala. Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat sambata ca solutiile pentru asigurarea dreptului la vot al romanilor din diaspora trebuie luate rapid si pe baza unui dialog corect, fara patima electorala,…

- Desi s-a retars ieri din cursa pentru functia de presdinte executiv al partidului, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a razgandit peste noapte si va candida pana la urma. Favorit pentru functia de presedinte executiv e vicepremierul Daniel Suciu, cel care a avut ieri o disputa aprinsa in CEX…

- Deputatul Liviu Plesoianu si-a anuntat, luni, candidatura la functia de presedinte al PSD si o acuza pe Viorica Dancila ca "e pe cale sa predea partidul, cu arme si munitii". "Aseara, urmarind-o pe doamna Dancila incurcandu-se in cuvinte cand a fost intrebata despre "statul paralel", m-am lamurit definitiv:…

- Bogdan Chirieac: In ceea ce privește partidul dumneavoastra, veți avea un candidat unic la președinție sau veți insista acum pe ideea pe care ați avut-o acum cateva zile ca PSD și PRO Romania sa aiba un candidat comun la președinție? ”Ba chiar și ALDE puteți sa adaugați pe aceasta lista pentru…