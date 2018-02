Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul Nicolae Frunza, numarul 596 mondial, il va intalni pe Ugo Nastasi, sambata, de la ora 12.00, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in prima partida de simplu a confruntarii dintre echipele Romaniei si Luxemburgului, in primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, potrivit…

- Echipa de Cupa Davis a Romaniei urmeaza sa dispute sambata și duminica, la Piatra Neamț, duelul cu Luxemburg din primul tur al Grupei a II-a din Zona Europa/Africa a Cupa Davis. Primul meci va avea loc sambata, de la ora 11:00, cand Nicolae Frunza il va infrunta pe Ugo Nastasi. Imediat dupa finalul…

- Dupa debutul in 2018 in meciul cu Piatra Neamț. Voleibaliștii echipei de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava intalnesc maine o alta candidata la promovarea in Divizia A, CSU Știința București. Partida este programata sa inceapa de la ora 11.00 pe terenul echipei din București, gazdele ...

- Echipa de Cupa Davis a Romaniei va juca in primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa, impotriva reprezentativei similare a Luxemburgului, in Sala Polivalenta din Piatra-Neamt. In lotul Romaniei se afla si cugireanul Bogdan Borza. Federația Romana de Tenis a anunțat care sunt jucatorii nominalizati…

- U-BT Cluj-Napoca da opt oameni la loturile naționale Cinci jucatori ai campioanei și trei membrii ai staff-ului au fost convocați la echipele lor naționale. Convocarile au fost facute în vederea meciurilor de calificare la World Cup 2019, ce vor avea loc la finalul lunii februarie.…

- Capitanul nejucator al echipei Luxemburgului, Jean Goudenbour, a nominalizat un lot de tenismeni fara experienta la nivel profesionist in vederea meciului cu Romania, din Cupa Davis, informeaza Agerpres. Intre jucatorii selectionati nu se afla cel mai bun tenisman luxemburghez din ultimii ani, Gilles…

- Naționala Romaniei și-a aflat astazi adversarele din Divizia C a Ligii Națiunilor. Tot astazi s-a afișat și țintarul meciurilor. Selecționata noastra e in Divizia C, grupa 4, alaturi de Lituania, Muntenegru și Serbia, iar primul meci il va juca pe teren propriu cu reprezentativa din Muntenegru. Partida…

- Consiliul Județean Neamț și Consiliul Local Piatra Neamț, care se reunesc in ședințe extraordinare in aceasta dupa-amiaza, au, fiecare, pe ordinea de zi, cate un proiect legat de organizarea unui meci de Cupa Davis, in premiera la Piatra Neamț. Chiar daca echipa adversa este Luxemburg, exista niște…

- Meciul dintre echipele masculine ale Romaniei și Luxemburgului, din primul tur al Grupei II, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, va avea loc in perioada 3-4 februarie la Piatra Neamț, a anunțat Federația Romana de Tenis. ACTUALIZARE 29 decembrie. Biletele pentru intalnirea dintre echipele de tenis ale…

- Romania isi afla astazi adversarele posibile din sferturi si semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin. Romania joaca in optimile de finala de la ora 18:30 impotriva Cehiei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video si foto pe GSP.ro si in direct pe Telekom Sport 1. ...

- Președintele FRT, George Cosac, a declarat, sambata seara, ca in ansamblu 2017 este cel mai bun an din istoria Federației Romane de Tenis, ținand cont in special de rezultatele obținute de Simona Halep, numarul 1 mondial, informeaza Agerpres. „Poate fi considerat cel mai bun an ca și performanțe. Sigur,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va juca in "optimile" Campionatului Mondial, luni, 11 decembrie, de la ora 18:30, la Leipzig, impotriva Cehiei. Partida va fi transmisa in direct pe Telekom Sport 1 si liveTEXT pe GSP.ro. Rezultatele din ultimele meciuri ale grupei au complicat insa partea de…

- Un tipat la unison se aude pe Facebook, plangere si bocet mult, vorba prorocului Ieremia. Lumea buna isi jeleste conturile blocate si postarile sterse, chipurile, de hoarde de troli pesedisti. Neprihanitii care salveaza Romania in fiecare duminica intre 18.00 si 22.00, crestinii care isi iubesc aproapele…

- Franta a urcat pe prima pozitie in clasamentul pe natiuni al Cupei Davis, dat publicitatii de Federatia Internationala de Tenis (ITF), dupa ce a reusit sa castige duminica "Salatiera de Argint", in timp ce invinsa sa din finala, Belgia, ocupa locul al treilea, dupa Argentina, fostul lider al acestei…

- Romania disputa azi ultimul meci de la Trofeul Carpați, la Craiova, impotriva naționalei din Brazilia, de la ora 16:30. Partida va putea fi urmarita in direct pe TVR 1 și liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE de la 16:30 » Romania - Brazilia Dupa infrangerea din primul meci, cu Polonia, tricolorele au afișat…

- La meciul de baschet Romania - Olanda, din Sala Polivalenta, elevii au acces gratuit. Federatia Romana de Baschet, in parteneriat cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca, anunta pe aceasta cale ca elevii din Cluj-Napoca (clasele I-XII) vor avea acces gratuit la meciul…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Canada, contand pentru primul tur al Grupei Mondiale II a FED CUP by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro . Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: 110 lei (inel 1), 90 lei (inel 2) și 75 lei (inel 3). Pe o comanda pot fi achiziționate…

- Președintele Federației Romane de Tenis, George Cosac, și vicepreședintele Razvan Itu au mers la Piatra Neamț pentru a discuta cu autoritațile locale posibilitatea ca intalnirea dintre echipele Romaniei și Luxemburgului, din primul tur al Grupei II, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, sa se desfașoare…

- Transfer neașteptat in Gruia. CFR a batut palma cu unul dintre ”petrecareții” de la Dinamo Moș Craciun a venit mai devreme in Gruia. Deși mai sunt multe meciuri de jucat pana la pauza de iarna, CFR Cluj a bifat deja primul transfer. S-a ințeles cu un mijlocaș de la Dinamo. Este vorba de Valentin…

- Echipa nationala de fotbal Under 21 a Romaniei va juca pe stadionul Central din Complexul Academiei Hagi, din Ovidiu, contra reprezentativei similare a Portugaliei in preliminariile Campionatului European din 2019 , vineri, 10 noiembrie, de la ora 19.00.Biletele de intrare la meci sunt disponibile online…

- Partida dintre Romania U21 și Portugalia U21, meci din preliminariile pentru Campionatul European din 2019, se va disputa pe stadionul "Viitorul", la Ovidiu, pe 10 noiembrie, de la ora 19:00. Despre acest meci au vorbit Ianis Hagi și Ionuț Nedelcearu, al doilea sperand ca de acum inainte sa nu se mai…