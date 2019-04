Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a României, Gabriel Trifu, a convocat pentru întâlnirea cu Zimbabwe din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, pe cei mai valorosi jucatori români ai momentului: Marius Copil, Dragos Dima, Horia Tecau, Florin…

- Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat pentru intalnirea cu Zimbabwe din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, pe cei mai valorosi jucatori romani ai momentului: Marius Copil, Dragos Dima, Horia Tecau, Florin Mergea si Filip Jianu,…

- CUPA DAVIS. "Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat, oficial, pentru intalnirea cu Zimbabwe din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, pe cei mai valorosi jucatori romani ai momentului: Marius Copil, Dragos Dima, Horia Tecau, Florin…

- Pretul unui bilet la meciul dintre echipele masculine ale Romaniei si Zimbabwe, din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro si in reteaua Bilete.ro, la pretul de 35 de lei pe zi, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis. Intalnirea…

- Romania revine la Piatra Neamt pentru un nou meci din Cupa Davis by BNP Paribas, cu Zimbabwe, in 5-6 aprilie 2019, informeaza Fedratia Romana de Tenis, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Lovitura de teatru in privința pensiilor romanilor! Reacție exploziva a Ministerului Muncii Dupa…

- ​România revine la Piatra Neamt pentru un nou meci din Cupa Davis, cu Zimbabwe, în 5-6 aprilie 2019, informeaza Fedratia Româna de Tenis, potrivit News.ro. Dupa consultari cu componentii echipei României si dupa întâlniri cu autoritatile locale, care s-au…

- * Echipa Romaniei va intalni Zimbabwe in primul tur al Grupei a II-a a Zonei Euro-africane a Cupei Davis, conform tragerii la sorti care a avut loc miercuri. Intalnirea va avea loc in Romania. Cel mai bine clasat tenismen din Zimbabwe la simplu este Takanyi Garanganga, numarul 431 mondial. La dublu,…

- Echipa României va întâlni Zimbabwe în primul tur al Grupei a II-a a Zonei Euro-africane a Cupei Davis, conform tragerii la sorti care a avut loc miercuri, transmite News.ro.Întâlnirea va avea loc în România.Cel mai bine clasat tenismen din Zimbabwe…