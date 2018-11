Stiri pe aceeasi tema

- Croația a caștigat Cupa Davis! Marin Cilic a adus punctul decisiv in aceasta dupa-amiaza in confruntarea cu Franța de la Lille, iar croații iși adjudeca cea de-a doua Cupa Davis din istorie, ultima in actualul format. Croația s-a impus cu 3-1 la general, iar cea de-al cincilea meci al finalei va conta…

- Franta a redus din diferenta in finala Cupei Davis contra Croatiei, castigand sambata, la Lille, in proba de dublu. Dupa o partida care a durat 3 ore si jumatate, perechea Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert a castigat in patru seturi, 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (7/3), in fata perechii formate…

- Echipa masculina de tenis a Croatiei o conduce cu 1-0 pe cea a Frantei in finala Cupei Davis, care se joaca la Lille, dupa ce Borna Coric l-a invins vineri pe Jeremy Chardy in trei seturi, 6-2, 7-5, 6-4. Borna Coric este locul 12 ATP, iar Jeremy Chardy se afla pe locul 40 in ierarhia mondiala. Coric…

- Capitanul echipei masculine de tenis a Croatiei, Zeljko Krajan, a anuntat, marti, o lista fara surprize pentru intalnirea cu Franta din finala Cupei Davis, ce va avea loc in perioada 23-25 noiembrie, informeaza cotidianul L'Equipe.

- Finala editiei din acest an a Cupei Davis, intre echipele Frantei si Croatiei, se va disputa pe zgura, pe arena Pierre-Mauroy din Lille, intre 23 si 25 noiembrie, a anuntat luni Federatia franceza de tenis (FFT).

- Croatia s-a calificat in finala Cupei Davis, dupa ce a invins, la Zadar, cu scorul general de 3-2, echipa Statelor Unite al Americii. in finala, croatii vor juca impotriva Frantei. Croatii au avut foarte bine intalnirea si au condus cu 2-0 dupa prima zi, fara a pierde nici un set. Borna Coric a trecut…

- Croatia s-a calificat cu emotii in finala Cupei Davis, aflata la ultima sa editie in format traditional, dupa ce s-a impus cu scorul general de 3-2 in confruntarea cu formatia Statelor Unite, desfasurata la Zagreb, gratie victoriei obtinute de Borna Coric in meciul decisiv, disputat duminica.…

- Echipa de tenis a Frantei o conduce pe cea a Spaniei cu 1-0, intr-una din semifinalele Cupei Davis, gratie victoriei obtinute vineri de Benoit Paire in primul meci de simplu, 7-5, 6-1, 6-0 in fata lui Pablo Carreno-Busta, la Villeneuve d'Ascq. Benoit Paire este pe locul 54 ATP, iar Pablo Carreno…