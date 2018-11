Stiri pe aceeasi tema

- La junioare, CN are programata prima runda peste o saptamana, Westar evoluand la Cluj. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu…

- Campionatul va debuta in 20 octombrie, atunci cand aradenii pregatiți de Marius Mascovits și Radu Sabau se vor duela, pe propriul teren, cu CSU Brașov. Intrecerea se desfașoara tur-retur, play-off și turneu de promovare. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Desktop-ul va fi destinat „dezvoltatorilor de aplicații, administratorilor de servere și utilizatorilor care ruleaza centre home media”, și va fi mai scump decat modelul actual ce se vinde inca in Apple Store incepand cu 479 lire sterline. Bloomberg nu spune nimic altceva despre viitorul…

- „Am pierdut doua puncte, sunt foarte suparat in primul rand pe jucatori. Prin joc nu, dar prin ocaziile ratate și-au batut joc de munca lor. A fost meciul cu cele mai multe ocazii de cand sunt antrenor la o echipa. Niciodata nu am trait așa ceva și nu reușim sa scoatem decat un egal… Gazdele nu au…

- Compania de Transport Public Arad anunța ca linia de microbuz 48 va avea un program special de circulație, in perioada 16-20 august 2018, din cauza Zilelor Aradului. „Circulația va fi deviata, pe sensul de deplasare Billa – ANL – Selgros/Real, pe strada Voinicilor”, spun reprezentanții companiei.…

- Autoritatile au anuntat ca pilotul, un barbat de 47 de ani, si-a pierdut viata, iar doua persoane de la sol au scapat cu viata. Anchetatorii au stabilit ca a fost vorba despre o tentativa de crima care s-a intors impotriva criminalului. Acesta a incercat sa-și omoare familia la…

- Federația Romana de Fotbal a imperecheat echipele aradene intre ele, așa ca vom asista la meciuri interesante. Victoria Zabrani da piept cu Șoimii Lipova, iar meciul vedeta va fi LT Cermei – Național Sebiș. Primele echipe sunt gazda, iar daca la finalul celor 90 de minute scorul va fi egal,…

- „Fac un apel catre toti cetatenii de buna-credinta sa se delimiteze de actele de violenta si de persoanele care provoaca in mod deliberat interventia fortelor de ordine. Deja se incearca repetarea violentelor de aseara, fapt ce arata ca valul de incitari de pe retelele de socializare din ultimele…