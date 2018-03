Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Southampton s-a calificat in semifinalele Cupei Angliei, dupa ce a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Wigan, in sferturile competitiei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Hojbjerg ’62 si Cedric Soares ‘90+1. In minutul 73, Gabbiadini, tot component…

- Echipa Tottenham Hotspur s-a calificat in semifinalele Cupei Angliei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Swansea City, intr-o partida disputata sambata. Londonezii, care au trecut peste eliminarea din Liga Campionilor, in fata italienilor de la Juventus Torino, s-au impus prin…

- Ernesto Valverde, antrenorul echipei FC Barcelona, a laudat personalitatea atacantului argentinian Lionel Messi, autorul unei duble in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, afirmand ca "este in top". …

- Formatia FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Chelsea Londra, in mansa secunda a optimilor competitiei, potrivit news.ro. In tur, scorul a fost 1-1.

- Fetele de pe Crișul Alb au contabilizat a patra infrangere consecutiva, insa mai ingrijoratoare este evoluția lor tot mai modesta. In intalnirea cu mureșencele, care au fost dezavantajate in dese randuri de arbitrii Baghiu și Fiscu, gazdele au trebuit sa „alerge” mereu dupa adversare, faza…

- Pitestenii au jucat, la finalul acestei saptamani, pe terenul celor de la Politehnica Iasi, una dintre cele mai modeste echipe ale cam-pionatului. Partida a fost una neasteptat de echilibrata, cel putin pe parcursul primelor 20 de minute. Pitestenii conduceau, la finalul primelor 10 minute, cu scorul…

- Kieron Durkan (nr. 11, in tricou galben) a fost gasit la Wigg Island, in Runcon, oras industrial si port din nord-vestul Angliei, unde Durkan a copilarit. Poliția a declarat ca nu exista circumstanțe suspecte ale mortii sale, dar un legist va investiga ce s-a intamplat de fapt. Durkan a fost…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a fost invinsa marti,in deplasare, de formatia Volero Zurich, scor 3-0, in ultimul meci din grupa A a Ligii Campionilor. Volei Alba Blaj s-a calificat in faza Play-off 6 a competitiei inca din etapa trecuta. Scorul pe seturi a fost…

- Gruparea CFR Cluj a anuntat, marti, achizitionarea atacantului Gabriel Dodoi, in varsta de 19 ani. "CFR 1907 Cluj anunta transferul tanarului atacant Gabriel Dodoi! Ii uram bun venit si cat mai multe realizari in tricoul „alb-visiniu”!", a scris gruparea clujeana pe Facebook.Gabriel Dodoi…

- Atacantul echipei Manchester City Sergio Aguero nu va fi sanctionat de Federatia Engleza de Fotbal (FA) dupa ce a lovit un fan al echipei Wigan la finalul meciului din Cupa Angliei.In schimb, FA a deschis o procedura disciplinara contra celor doua cluburi pentru ca nu si-au controlat jucatorii…

- Echipa Manchester City, liderul autoritar din Premier League, a fost eliminata in mod surprinzator in optimile de finala ale Cupei Angliei, fiind invinsa in deplasare, cu scorul de 1-0, de formatia de liga a treia Wigan Athletic, intr-o

- Leicester City – Sheffield United și Chelsea – Hull City sunt cele doua meciuri care se disputa astazi in optimile de finala ale Cupei Angliei. Manchester United joaca sambata, Tottenham – duminica, iar Manchester City – luni. Vineri, 16 februarie 21:45 Leicester City – Sheffield United 1-0 22:00 Chelsea…

- Chelsea Londra s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale Cupei Angliei, cea mai veche competitie fotbalistica din lume.Formatia londoneza a invins pe teren propriu gruparea Hull City din eșalonul valoric secund al fotbalului englezesc cu scorul de 4-0.

- Patinatoarea sud-coreeana Choi Minjeong a scos cel mai bun timp la proba de short-track pe 1.500 metri, sambata, in semifinale, la JO de la PyeongChang. Ea s-a calificat in finala castigandu-si seria (a 3-a) cu timpul de 2 min 22.295 sec, urmata de unguroaica Petra Jaszapati, calificata…

- Universitatea Craiova și-a respectat statutul de favorita in partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe, disputata duminica seara și contand pentru etapa a 24-a din Liga I. Gruparea alb-albastra s-a impus cu scorul de 3-0, rezultat care o menține pe locul trei, ...

- BC SCM Timișoara a avut parte de un duel incredibil cu CSU Sibiu in sferturile Final Eight-ului Cupei Romaniei. Dupa 78-78 in timpul regulamentar, cele doua combatante au avut nevoie de nu mai puțin de trei reprize de prelungiri pentru deciderea formației care avanseaza. Victoria a revenit, in fine,…

- Brazilianul Philipe Coutinho a reusit primul sau gol in tricoul echipei FC Barcelona, care s-a calificat in finala Cupei Spaniei la fotbal pentru al cincilea an consecutiv (un record), gratie victoriei obtinute in deplasare, cu scorul de 2-0, in fata formatiei CF Valencia, joi seara, in mansa secunda…

- Tottenham Hotspur s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Angliei, dupa ce a obținut victoria in returul de pe Wembley asupra echipei galeze dintr-a patra liga valorica a fotbalului din Albion, Newport City.

- O noua surpriza in Premier League! Dupa ce a fost umilita pe teren propriu de Bournemouth, Chelsea Londra a suferit o alta infrangere usturatoare. "Aristocrații" au pierdut de aceasta data meciul jucat in deplasare cu Watford, scor 1-4.

- Campionatul Africii pe Națiuni 2018, ediția a V-a, a inceput sambata, 13 ianuarie, in Maroc, reunind cele mai bune 16 echipe de pe continentul african. RD Congo, de doua ori, Tunisia și Libia au caștigat precedentele ediții ale competiției fondata in 2009. Campionatul Africii pe Națiuni este o intrecere…

- Manchester City s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Angliei, dupa victoria obținuta contra lui Cardiff, scor 2-0, iar Kevin de Bruyne (26 de ani) a marcat un gol superb din lovitura libera. Kevin de Bruyne a deschis scorul in minutul 8 al partidei, dintr-o lovitura libera de la marginea careului…

- Ianuarie nu e in varf pentru Liverpool, așa cum a dat senzația acel 4-3 cu City, ci in cadere libera. Dupa 0-1 in fața lui Swansea, ultima clasata din Premier, LFC e eliminata din Cupa Angliei. VEZI AICI VIDEO! Și ultima șansa de a caștiga o competiție interna dispare și ea pe Anfield Road. Va fi al…

- Liverpool a parasit Cupa Angliei in 16-imi, fiind eliminata surprinzator de West Bomwich Albion (scor 3-2), desi a condus cu 1-0 inca din minutul cinci al partidei de pe "Anfield". In alt meci al zilei de sambata, Newport County (liga a patra) a fost aproape de o surpriza uriasa, dupa ce a condus-o…

- Formatia Tottenham Hotspur a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa de liga a patra Newport County, intr-un meci din 16-imile Cupei Angliei.Tottenham a fost condusa pana in minutul 82, gazdele inscriind prin Amond ’38. In minutul 82, pentru oaspeti a marcat Kane, scrie news.ro.…

- Formatia Manchester United s-a calificat in optimile Cupei Angliei, dupa ce a invins, vineri, in deplasare, echipa Yeovil Town, din a patra liga, scor 4-0, intr-un meci in care a debutat si Alexis Sanchez.Golurile au fost marcate Marcus Rashford (41), Ander Herrera (61), Jesse Lindgard (89)…

- Constanteana Simona Halep este de neoprit la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Prima jucatoare de tenis a lumii s a calificat ieri in semifinale, ceea ce reprezinta cea mai buna performanta a sa la Melbourne si a cincea semifinala de Mare Slem pe care o disputa. Accederea in penultimul…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat increzatoare inaintea semifinalei cu Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, si a dezvaluit ca se va antrena cu o jucatoare stangace pentru a pregati cat mai bine meciul cu germanca. Halep o va intalni pe Kerber joi dimineata,…

- Calificata in premiera in semifinale la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, constanteanca Simona Halep, locul 1 WTA, se va duela in aceasta faza a competitiei cu Angelique Kerber Germania, 16 WTA , care a trecut in sferturi de Madison Keys SUA, 20 WTA , scor 6 1, 6 2.Partida se joaca…

- Echipa de fotbal britanica Manchester United și-a pastrat prima poziție în clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal din lume, câștigând lupta cu Real Madrid. Astfel, Manchester United a fost, pentru a zecea oara în istorie, cotat ca fiind cel mai bogat…

- Spaniolul Rafael Nadal, locul I ATP, a abandonat, marti, meciul cu croatul Marin Cilici, locul 6 ATP si cap de serie numarul 6, din sferturile de finala ale Australian Open. Nadal, finalist anul trecut si castigator in 2009, la Melbourne, s-a accidentat la coapsa dreapta, la scorul de 6-3, 3-6, 7-6…

- Manchester United este cel mai bogat club din lume! Pe ce locuri se afla Real, Barcelona, PSG sau Bayern. Manchester United se mentine pe prima pozitie in clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal din lume, urmat de Real Madrid, conform studiului anual al cabinetului de consultanta Deloitte, dat…

- Chelsea a obtinut cu mari emotii calificarea in turul al patrulea al Cupei Angliei, dupa ce s-a impus la rejucarea meciului cu Norwich (liga a doua), in urma loviturilor de departajare. Echipa lui Antonio Conte a condus cu 1-0, dar s-a vazut egalata cu doar cateva secunde inainte de fluierului de final.…

- Echipa Brighton and Hove Albion s-a calificat luni in saisprezecimile de finala ale Cupei Angliei, invingand pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Crystal Palace, in primul meci oficial din fotbalul englez in care s-a utilizat sistemul de asistenta video pentru arbitraj (VAR). …

- Echipa de fotbal Arsenal, detinatoarea Cupei Angliei, a fost eliminata de divizionara secunda Nottingham Forest, invingatoare cu 4-2 duminica, pe teren propriu, intr-un meci din turul 3 al competitiei.Eric Lichaj (minutele 23 si 44), Ben Brereton (64 penalty) si Kieran Dowell (85 penalty)…

- Echipa de fotbal Arsenal, detinatoarea Cupei Angliei, a fost eliminata de divizionara secunda Nottingham Forest, invingatoare cu 4-2 duminica, pe teren propriu, intr-un meci din turul 3 al competitiei. Eric Lichaj (minutele 23 si 44), Ben Brereton (64 penalty) si Kieran Dowell (85 penalty)…

- In derby-ul Merseyside din turul 3 al Cupei Angliei, Liverpool s-a impus in fata lui Everton, scor 2-1, debutantul Virgil van Dijk fiind cel care a adus golul izbavitor in partida de pe Anfield. Fara Coutinho si Salah, la Liverpool, respectiv Cenk Tosun, la Everton, cormoranii au dominat prima repriza,…

- Manchester United a trait periculos in meciul cu Derby County, formatia lui Jose Mourinho obtinand pe final de meci victoria (2-0). Succesul o trimite pe United in turul patru al Cupei Angliei la fotbal.

- Liverpool s-a calificat in turul patru al Cupei Angliei la fotbal dupa ce a invins, scor 2-1, pe Everton. Adus pentru 85 de milioane de euro, Virgil van Dijk a adus victoria gazdelor in cel de-al 230-lea Merseyside.

- Mercato de iarna in fotbalul mondial. Sneijder merge in Qatar, Tevez revine la Boca Juniors. ”Apașul” Tevez a obținut eliberarea din China, de la Shanghai Shenhua. Sneijder, fost campion european cu Inter Milano, in 2010, este noul jucpator al formației Al-Gharafa, club din Qatar Stars League. Olandezul…

- Deranjata de comunicatul publicat de Viitorul pe site, (detalii aici) Fiorentina nu accepta prima oferta pentru Ianis Hagi și vrea bani mai mulți, susținand ca intr-un an și jumatate i-a crescut valoarea mijlocașului roman. Fiorentina ține la preț și nu ii da ușor drumul lui Ianis Hagi. Gruparea viola…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Shenzhen Open dupa ce a invins-o, scor 6-1, 6-4, pe romanca Irina Begu, locul 43 WTA. “A fost un meci greu stiu ca e o jucatoare buna. Am fost destul de puternica sa raman acolo si sa lovesc mingea tare. Sunt foarte mandra de victoria mea, a fost un…

- Olandezul Virgil van Dijk, cel mai scump fundas din lume și cel mai scump transfer realizat iarna din istoria fotbalului , ar putea debuta pentru Liverpool in meciul de vineri cu Everton, programat in turul 3 al Cupei Angliei, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Fundasul central este eligibil pentru…

- Bristol City, echipa aflata pe locul al treilea in liga a doua din Anglia, a furnizat surpriza serii in sferturile Cupei Ligii, eliminand-o din competitie pe Manchester United, detinatoarea trofeului. S-a incheiat 2-1 pentru Bristol, golul calificarii fiind inscris in al treilea minut al prelungirilor.

- Pentru al treilea sezon consecutiv de cand a revenit in campionatul Ligii 2, Chindia Tar-goviste demonstreaza ca este una dintre echipele puternice ale acestui esalon. Gruparea damboviteana se lupta din nou pentru promovare, dar, de aceasta data, este cel mai aproape de a si reusi, scrie Liga2.ro. ”…