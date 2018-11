Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia africana de fotbal (CAF) a decis vineri, in cursul unei reuniuni care a avut loc la Accra, in Ghana, sa retraga Camerunului dreptul de a organiza Cupa Africii pe Natiuni editia 2019, informeaza agentia EFE. Potrivit unor surse din cadrul CAF, citate de agentia de presa din…

- Mauritania a obtinut, pentru prima data in istorie, calificarea la Cupa Africii pe Natiuni, competitie care va fi organizata in 2019, in Camerun, informeaza News.ro. Echipa antrenata de francezul Corentin Martins a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), reprezentativa din Botswana,…

- Sistemul de arbitraj video (VAR) isi va face debutul la Cupa Asiei pe Natiuni incepand cu editia de anul viitor, urmand sa fie utilizat din faza sferturilor de finala, a anuntat joi Confederatia asiatica de fotbal (AFC), citata de agentia Reuters. Forul fotbalistic regional, care anuntase…

- Reprezentativa statului Madagascar s-a calificat pentru prima oara in istoria la Cupa Africii pe Natiuni, dupa ce a invins marti, 16 octombrie, Guineea Ecuatoriala, scor 1-0. Madagascarul a reusit sa inregistreze marti a treia victorie din preliminarii, astfel ca si-a asigurat matematic prezenta…

- Funeraliile nationale ale fostului secretar general al ONU Kofi Annan s-au desfasurat joi in tara sa natala, Ghana, in prezenta a numerosi sefi de stat si lideri din intreaga lume, relateaza AFP. "Am pierdut un frate, un sot, un tata, un bunic, un unchi, un om cu convingeri profunde, hotarat sa ne induca…

- Universitatea Craiova l-a readus pe Nuno Rocha. Pe contul de Facebook al ”juveților”, atacantul din Insulele Capului Verde este prezentat ca ”unul dintre copiii Baniei a revenit acasa”. ”Dupa ce a jucat un an in prima liga din Rusia și a izbutit sa caștige Cupa, Nuno Rocha a semnat un contract valabil…