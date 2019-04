Stiri pe aceeasi tema

- Mergea si Tecau s-au impus in 62 de minute. Vineri, Dragos Dima, locul 327 ATP, l-a invins pe Takanyi Garanganga, locul 449 ATP, scor 6-3, 6-3. Tot vineri, Marius Copil, locul 80 ATP, a fost invins de Benjamin Lock, numarul 546 mondial, scor 6-4, 7-5. Sambata mai sunt programate meciurile: Marius Copil…

- Perechea Horia Tecau / Florin Mergea a invins cuplul Benjamin Lock / Courtney John Lock, cu 6-1, 6-4, astfel ca scorul intalnirii de Cupa Davis dintre Romania si Zimbabwe, de la Piatra Neamt, a devenit 2-1. Intalnirea conteaza pentru primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis,…

- Dupa infrangerea neasteptata si rusinoasa a lui Marius Copil in meciul cu Benjamin Lock, numarul 546 mondial, Romaia a reusit sa restabileasca egalitatea in urma victoriei din al doilea meci al zilei.

- Marius Copil (80 ATP) a cedat surprinzator meciul cu Benjamin Lock (546 ATP), rezultat in urma caruia Romania este condusa cu 1-0 de Zimbabwe in turul I al Grupei a II-a, zona Europa/Africa a Cupei Davis. A fost 6-4, 7-5 pentru Benjamin, dupa o partida care a durat o ora si 48 de minute. Meciurile se…

- ROMANIA ZIMBABWE CUPA DAVIS. Deși era favorit clar, Marius Copil nu a rezistat duelului cu Benjamin Lock și a pierdut surprinzator, dupa o ora și 50 de minute. In primul set, Lock a facut break la 2-2 și s-a menținut in avans pana la finalul setului. In partea a doua, Lock a inceput mai bine și a…

- Echipa de Cupa Davis a Romaniei joaca in acest weekend cu Zimbabwe, in primul tur din grupa a doua din zona euro-africana. Dupa primul meci al zile, Zimbabwe conduce cu 1-0, dupa ce Benjamin Lock, locul 546, l-a invins in doua seturi pe Marius Copil, locul 80, scor 4-6, 6-7 In meciul doi vor juca Dragoș…

- ■ Marius Copil va deschide infruntarea in meciul contra lui Benjamin Lock, vineri, de la ora 15.00 ■ apoi, va intra tinarul Dragos Dima vs. racheta no.1 a oaspetilor, Takanyi Garanganga ■ duelul va continua simbata, de la ora 12.00 cu meciul de dublu Mergea - Tecau vs. fratii Lock ■ „Speram sa fie public…

- CUPA DAVIS ROMANIA-ZIMBABWE. Meciul dintre Marius Copil (80 ATP la simplu) si Benjamin Lock (546 ATP la simplu) va avea loc vineri 5 aprilie, de la ora 15:00. Al doilea meci de simplu ii va opune pe Dragos Dima (327 ATP) si Takanyi Garanganga (449 ATP). Sambata 6 aprilie, de la ora 12:00 este…