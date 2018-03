Cunosti harta statiilor de incarcare electrica din Bucuresti? Iata unde poti incarca masina!

Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am obisnuit sa cumparam cafea, cipsuri sau sandvisuri de la vendomate, insa in China a aparut primul astfel de aparat care vinde masini. Noul Super Test-Drive Center este rezultatul unui parteneriat intre Ford si Alibaba, oferind clientilor posibilitatea de a testa masini sau chiar de a le cumpara…

- Noul Suzuki Swift Sport a fost prezentat in premiera naționala la Salonul Internațional Auto de la București (SIAB), iar publicul poate vedea mașina la acest eveniment pana in data de 1 Aprilie 2018. Mașina va ajunge in showroom-uri in a doua parte a anului, dar pentru nerabdatori am pregatit o scurta…

- Carambol pe autostrada A1 București - Pitești, dupa ce un sofer grabit a intrat cu viteza in mai multe mașini care incetinisera pentru ca traficul era ingreunat de o tamponare. Din primele informații, doi copii și un adult au ajuns la spital in urma impactului. Șoferii spun ca autostrada era acoperita…

- Mai multe autoturisme au fost avariate miercuri seara, în jurul orei 21.00, în urma unui carambol produs pe strada Republicii, la intersecția cu strada Observatorului. Pe jos fiind polei, mașinile s-au dus ca pe derdeluș la vale. ”Primaria…

- Avocatul Daniel Ionașcu a facut primele declarații de pe patul de spital dupa accidentul rutier in care a fost implicat. Avocatul Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un accident de circulație . Mașina sa a fost lovita pe Autostrada A1 București – Pitești. Daniel Ionașcu a fost operat de urgența, pentru…

- Primele imagini de la accidentul lui Daniel Ionascu. Masina avocatului a fost spulberata pe Autostrata A1. Barbatul a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din București unde a fost operat. Din primele informatii, avocatul Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și…

- Saptamana viitoare demareaza programul „Rabla Plus”, prin care statul roman ofera bonusuri la achizitia de masini electrice. Cu acest stimulent cu tot, cea mai accesibila masina electrica ajunge sa coste sub 15.000 de euro. Editia din acest an a programului „Rabla Plus”, prin care romanii care isi doresc…

- Un șofer din București a reușit sa atraga atenția oamenilor legii dupa ce, sub influența bauturilol alcoolice, a produs un accident chiar in centrul Capitalei, unde a reușit sa se izbeasca violent de o fantana.

- Accident spectaculos in Capitala. Un sofer de aproximativ 20 de ani s-a rasturnat cu masina intr-o fantana arteziana din zona Piata Constitutiei, dupa ce a pierdut controlul asupra volanu...

- Cum se acorda punctele in Formula 1 2018. Regulament. Primul sezon al Campionatului Mondial de Formula 1 a avut loc in 1950, la patru ani dupa ce Federația Internaționala de Automobilism a decis inființarea sa, fiind dominat de echipa Alfa Romeo, primul campion mondial fiind caștigat de Giuseppe Farina.…

- Prima bicicleta electrica de tip chopper din Romania, denumita Bizze Chopper, a fost lansata in premiera la Salonul Bicicletei de la Bucuresti, se arata intr-un comunicat remis luni Agerpres.

- ANAF scoate la licitație automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de prețurile de pe piața, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totuși, este o decizie buna sa-ți achiziționezi un automobil confiscat? Autoturismele…

- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Tanarul nu are permis de conducere, dar mașina cu care a lovit victima era a lui. Spune ca ar fi fost prima data cand a condus…

- Dupa ce a reușit sa-și creeze o baza de clienți in toata țara, prin tarifele practicate sub prețul pieței, iata ca Digi Energy schimba foaia. Forțați și de schimbarea condițiilor de pe piața. Clienții care au parasit alți furnizori de energie, mai vechi și mai scumpi, precum Electrica sau…

- Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des. Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii. In Norvegia, ponderea masinilor electrice…

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Viscolul care a lovit Romania in ultimele zile i-a pus in dificultate pe soferii care si-au cumparat autoturisme ecologice, ce protejeaza mediul inconjurator, acestia fiind nevoiti sa invete cum se conduce o masina electrica pe zapada pentru a nu pierde aderenta. „In primul rand, masina electrica nu…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- Noul RCA: tinerii cu incidente in trafic platesc cel mai mult Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referința pentru polițele de raspundere auto obligatorii, iar șoferii fara incidente in trafic vor plati mai puțin la polițele RCA. Tinerii sub 30…

- Circulatia rutiera in Bucuresti se desfasoara cu dificultate din cauza conditiilor meteorologie, iar pe strazi s-a depus deja un strat subtire de zapada. Brigada de Politie Rutiera a Capitalei sfatuieste soferii sa evite sa foloseasca masinile personale.

- Doi soți au murit, vineri dimineața, dupa ce mașina în care se aflau a fost lovita violent de un tren care circula pe ruta Suceava - București, în localitatea Cozmești din județul Iași.

- O masina in care se aflau doua persoane a fost spulberata, vineri, de un tren, in zona Pascani – Muncel, judetul Iasi, ambii ocupanti ai autoturismului murind pe loc. Circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava – Bucuresti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- FORMULA 1. Primul lucru care frapeaza la noul monopost sunt culorile, papaya si bleumarin, noul colorit fiind insa pe placul fanilor, care au avut aprecieri pozitive pe internet. In fapt, este un recursa la istorie, galben papaya fiind culoarea istorica a echipei, iar albastrul de pe eleroane este…

- Horia Mihail Acatrinei este director economic in cadrul SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 14.06.2016, Acatrinei detine 1 3 dintr un teren intravilan de 2.526 mp, cumparat in anul 2014, in satul Silistea Snagovului judetul Ilfov . Acatrinei…

- In septembrie 2017, caporalul Madalin Stoica a murit in timpul unei patrule in provincia Kandahar, din Afganistan. Convoiul de blindate in care se afla a fost ținta unui atentat cu mașina capcana, revendicat de catre talibani. Cinci luni mai tarziu, soldații romani trec aproape zilnic pe langa locul…

- Vrei sa te miști simplu și rapid prin traficul din Capitala? Exista acum o aplicație care iți permite sa inchiriezi mașini direct de pe smartphone. Mașinile sunt disponibile in anumite zone din oraș și nu ai nevoie decat de un card bancar și actul de identitate. Aplicația poate fi folosita…

- Guvernul susține ca va inființa circa 1.000 de stații de incarcare/ alimentare pentru mașinilor electrice și cele care utilizeaza gaz natural comprimat, la nivel național, potrivit unei strategii pe urmatorii trei ani.

- Job-ul tau necesita mereu drumuri la Bucuresti, iar tu te-ai saturat ca de fiecare data cand te duci sa nu ajungi niciodata la timp pentru ca ai incurcat drumul sau era trafic, iar aplicatia Waze mai mult te incurca decat sa iti dea ruta corecta. Sa stii ca exista ssi o aalta alternativa si anume GPS-ul.…

- Un politist local din Bucuresti care s-a rasturnat cu masina si a avariat alte trei autoturisme este cercetat de politisti care au stabilit ca avea o alcoolemie de 1,14 alcool pur in aerul expirat. Reprezentatii Primariei Sector 3 au anuntat ca agentul a fost suspendat din functie pe durata cercetarilor.Un…

- Grupurile Renovatio si Telekom Croatia vor monta anul acesta 23 de statii de incarcare rapida in Romania, planurile celor doi investitori fiind ca in termen de trei ani sa ajunga la 69 de statii de incarcare rapida si 4 ultra-rapida in Romania si Croatia. Intregul proiect are o valoare de…

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte,

- Noi norme pentru Inspectia Tehnica Periodica a autoturismelor Registrul Auto Român aplica, de la 1 ianuarie, norme noi pentru Inspectia Tehnica Periodica a autoturismelor. Cea mai cunoscuta dintre ele prevede ca masinile mai vechi de 12 ani sa faca ITP-ul anual, în vreme…

- Simona Halep a fost invitata sambata la o galerie auto in Bucuresti, organizata de Ion Tiriac, iar constanteanca a fost numai un zambet. Simona s-a amuzat alaturi de omul de afaceri, dar a gustat si glumele facute de Ilie Nastase, care nu putea lipsi de la "Tiriac Collection".Tiriac a…

- Un sofer a ramas cu masina in mijlocul drumului dupa ce doua dintre roti s-au desprins. Incidentul a avut loc in Capitala pe Calea Grivitei, luni dupa-amiaza, cand traficul era aglomerat.

- Amenzile nu-i prea responsabilizeaza pe șoferi. Astfel, aceștia parcheaza mașinile unde apuca. Un asemenea incident a fost și pe str. București din capitala, unde un șofer și-a lasat autovehicolul pe intreg trotuarul. Imaginile au fost trimise de catre un cititor UNIMEDIA.

- Registrul Auto Roman (RAR) pregatește ternul pentru cateva schimbari importante in 2019. Una din masurile noi prevede ca mașinile implicate in accidente ce afecteaza structura de siguranța a autovehiculului sa aiba ITP-ul suspendat temporar. Proprietarul mașinii avariate va trebui…

- Nissan va lansa in cateva saptamani pe piata locala modelul Leaf care este cea mai vanduta masina electrica din lume, cu 300.000 de unitati in sapte ani. Renault, "colega" de alianta a Nissan, a vandut anul trecut 130 de masini electrice in tara, in special modelul ZOE, a spus Hakim Boutehra, directorul…

- Campioana Romaniei e pe cale sa o piarda din vara pe Isabelle Gullden. Fanii suedezei o roaga pe nordica sa mai ramana la București și i-au facut o mare surpriza. Golgeterul Ligii Campionilor și caștigatoarea trofeului Ligii in 2016, cu CSM București, Isabelle Gullden e aproape de o desparțire de campioana…

- De ce este important sa cititi ce urmeaza sa spun despre masina? Simplu: pentru ca asta este acum cea mai buna masina electrica pe care vei putea sa o cumperi in Romania in 2018. Continuarea pe www.protv.ro.

- Jandarmii de la Postul Montan Șugag au intervenit astazi, 13 ianuarie 2018, in ajutorul unor turiști ramași blocați cu mașina in zona dintre lacul Oașa și Manastirea Oașa. Turiștii erau in drum spre Șureanu, unde este domeniul schiabil aflat la cea mai mare altitudine din țara. Mașina care a ajuns in…

- Conform Primariei Capitalei, administratorul public al municipiului Bucuresti, Sorin Chirita, alaturi de consilieri ai primarului general si de directorii directiilor Transporturi si Juridic s-au intalnit cu reprezentantii taximetristilor independenti din Bucuresti, pentru a discuta despre solutii…

- Fisker a publicat inca 3 imagini oficiale cu modelul electric Emotion, care promite o incarcare a bateriei in numai 9 minute și care urmeaza sa fie dezvaluit in aceasta saptamana la Las Vegas.

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. La polul opus este situatia…

