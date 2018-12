Stiri pe aceeasi tema

- Primii candidați ai Partidului Democrat din Moldova pentru funcțiile de deputați in circumscripțiile uninominale, in frunte cu președintele PDM Vlad Plahotniuc, s-au prezentat deja in fața organizațiilor raionale ale partidului, pentru a colecta semnaturile in vederea inscrierii la

- Liderul Partidului Democrat din Moldova a venit pe Facebook cu un mesaj de felicitare cu ocazia Craciunului. Acesta i-a îndemnat pe modloveni sa fie visatori și sa nu renunțe la speranțe și credința, care sunt elemente importante ale succesului. ”De Craciun și în fiecare…

- Proiectul privind care prevede alocarea a câte 600 de lei, în ajun de sarbatori, pentru 553 mii de pensionari din tara a intrat în vigoare, dupa ce a fost publicat astazi în Monitorul Oficial. De bani vor beneficia vârstnicii cu o pensie mai mica de 2 mii de lei. Suportul…

- Varstnicii care au o pensie lunara mai mica de 2000 de lei vor primi in luna decembrie un ajutor de sarbatori, in valoare de 600 de lei. Declarația a fost facuta de catre președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, la briefingul saptamanal, organizat dupa ședința formațiunii.

- Maia Sandu a pozat sub înscripție ”Ne mândrim cu Nisporeni”, de la intrarea în oraș și care, potrivit unor surse, a fost realizata nemijlocit cu suportul liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Este de menționat ca ”Ne mândrim…

- 100 de mii de oameni au venit, potrivit organizatorilor, la adunarea naționala a PDM pentru Moldova. Este vorba despre membri și simpatizanți ai Partidului Democrat din toata țara. Oamenii spun ca s-au adunat pentru a-i susține pe cei de la PDM și spun ca apreciaza reformele care fost facute.…

- Complexul multifuncțional Chișinau Arena este o investiție in viitorul Capitalei și un semnal ca orașul se dezvolta. Acest lucru l-a scris pe Facebook președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

- Liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, își exprima recunoștința fața de persoanele în etate. Într-o postare pe Facebook, cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor în Etate, Vlad Plahotniuc spune ca are fața de bunici doar respect și admirație. …