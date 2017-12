Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste opt ani de experienta in consilierea personala, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor din Romania si fondatoarea Scolii de Stiinte Spirituale din Bucuresti.A Cunoscutul astrolog dezvaluie ce rezerva noul an fiecarei zodii in parte, in mega-horoscopul 2018.A ( Citeste aici informatii complete despre Barbara Bacauanu, autoarea zodiacului CANCAN.ro ).