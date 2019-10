Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata de muzica country americana Kylie Rae Harris a murit la varsta de 30 de ani, intr-un accident de masina produs in noaptea de miercuri spre joi, in New Mexico, potrivit Associated Press, scrie mediafax.ro.

- Cântareata de muzica country americana Kylie Rae Harris a murit la vârsta de 30 de ani, într-un accident de masina produs în noaptea de miercuri spre joi, scrie mediafax.ro.

- Durere fara margini in familia cantareței de muzica populara Anamaria Pop, care a murit, duminica, intr-un accident teribil care a avut loc in Cicarlau, județul Maramureș. Fiul cel mare al artistei a transmis un mesaj plin de durere și regrete pe rețelele de socializare. Citește și: Mesajele dureroase…

- DOLIU IN MUZICA POPULARA din Maramureș: O cunoscuta cantareața a decedat in tragedia de la Cicarlau Veștile de la Cicirlau sunt tot mai crunte. Persoana care a murit in accident este cantareața de muzica populara Anamaria Pop. Baimareanca era in autoturism VW care a ieșit de pe șosea si s-a izbit violent…

- Cunoscuta cantareața de muzica populara Anamaria Pop a murit intr-un accident. Artista de folclor avea doar 37 ani, iar in momentul accidentul se indrepta catre un eveniment unde urma sa cante! Anamaria Pop era intr-un autoturism care a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac din stanga direcției…

- A murit o actrița cunoscuta, la doar 52 de ani. Șoc in lumea filmului O actrița cunoscuta a murit pe neașteptate la varsta de doar 52 de ani, informeaza presa internaționala. Stephanie Niznik, cunoscuta pentru rolurile ei din serialele Star Trek: Insurrection, Everwod sau Anatomia lui Grey, a murit…

- O actrița cunoscuta a murit pe neașteptate la varsta de doar 52 de ani, informeaza presa internaționala. Stephanie Niznik, cunoscuta pentru rolurile ei din serialele Star Trek: Insurrection, Everwod sau Anatomia lui Grey, a murit la varsta de 52 de ani, in Encino, California,

- Sid Ramin, compozitor si aranjor, a colaborat o lunga perioada cu Leonard Bernstein, a fost premiat, de asemenea, cu Daytime Emmy si Grammy pentru lucrarile sale. El a murit pe 1 iulie, la New York, din cauze naturale.