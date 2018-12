Stiri pe aceeasi tema

- E razboi total intre cantareața Bianca Rus și cel care i-a devenit soț in urma cu doar o luna. Ba chiar a fost nevoie și de intervenția polițiștilor. (Ia-ți mașina visurilor tale in doar cateva luni!) Asta dupa ce Antonio Giani a mers la magazinul de haine second hand pe care cantareața il detine, iar…

- Bianca Rus a declarat ca scandalul s-a petrecut in magazinul de haine la mana a doua pe care l-a deschis in zona Iancului din Capitala. Antonio a mers la magazinul soției sale pentru a discuta mai multe aspecte legate de procedurile de divorț, iar discuțiile au degenerat pana la un scandal presarat…

- In urma cu cateva saptamani v-am dezvaluit, in premiera, detalii despre tensiunile care au aparut in viața Biancai Rus. (Ia-ți mașina visurilor tale in doar cateva luni!) Artista ar fi fost, zilele trecute, protagonista unui nou episod controversat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta,…

- La aproximativ o luna de cand și-au unit destinele și au avut o nunta cu sute de invitați, ginerica a inaintat actele de divorț. Vorbim despre cantareața Bianca Rus, cea care, la inceputul anului, și-a taiat stomacul și a slabit 40 de kilograme ca sa fie o mireasa supla. Scandalul ar fi inceput chiar…

- Nineka, o cantareața cunoscuta a ramas insarcinata dupa ce l-a visat pe Iisus. Artista a vorbit deschis in cadrul unei emisiuni TV despre incercarile grele la care a supus-o viața. Nineka a vorbit despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul vieții. Artista avea doar noua ani atunci cand a…

- Anamaria Prodan a facut declarație șocanta in cazul lui Cristiano Ronaldo, care a fost acuzat de viol. Cunoscuta impresara nu crede marturisirile facute de victima celebrului fotbalist, Kathryn Mayorga. La cateva ore dupa ce și-a spus parerea intr-un interviu, Anamaria Prodan a tunat și a fulgerat la…

- Artista Ellie White se numara printre persoanele publice care și-au exprimat public parerea despre Referendumul pentru redefinirea familiei, ce va avea loc in acest weekend. Artista a publicat un articol pe blogul ei, in care militeaza pentru construirea spitalelor noi și pentru imbunatațirea sistemului…

- Tristan Tate a pus ochii pe o cantareața celebra de la noi din țara, iar asta s-a intamplat chiar intr-un club fițos din nordul Capitalei. Cunoscuta artista a susținut un concert exploziv in respectivul club, iar englezul stabilit de trei ani in Romania a fost fermecat, la propriu El nu și-a mai dezlipit…