Stiri pe aceeasi tema

- Creierul emoțional este una din funcțiile omului nestudiate și neantrenate, iar omului i se intampla emoțiile din cauza influențelor din jur. Daca vede pe cineva drag, e fericit, daca cineva il supara, e trist. In opinia psihologului Alexandru Plesea, omul nu poate genera, de la el putere, emoții in…

- Funcțiile omului sunt cuprinse din trasura, cai, vizitiu și stapan. Doar stapanul din om poate face ca omul sa slabeasca sau sa elimine grasimea, afirma psihologul Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minții. “In aceasta metafora, vizitiul trasurii este inteligența noastra, știe…

- Funcțile omului sunt cuprinse din trasura, cai, vizitiu și stapan. Doar stapanul din om poate face ca omul sa slabeasca sau sa elimine grasimea, afirma psihologul Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei...

- Zina Dumitrescu s-a stins din viața la varsta de 82 de ani, in centrul de ingrijire in care fusese internata in urma cu ani de zile, chiar de fiul ei Catalin. Despre celebra creatoare de moda s-au scris, de-a lungul timpului, multe, insa cert este ca aceasta a avut, fara doar și poate, o viața de poveste,…

- Ionuț Iftimoaie are un mariaj perfect alaturi de Maria. Sportivul a dezvaluit cum a cunoscut-o pe femeia care i-a devenit soție. Ionuț Iftimoaie și partenera sa de viața, Maria, au fost invitați la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV. Cei doi au dezvaluit cum s-au cunoscut. "A fost o intamplare…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 26 februarie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea sau daca vei caștiga sau vei pierde bani, citește in continuare horoscopul zilei de 26 februarie.​

- Se strang tot mai mult randurile in Ultimul Trib, competitie difuzata in fiecare vineri, la Antena 1, iar emotiile si dorul de casa, resimtite tot mai puternic de catre participanti incep sa isi spuna cuvantul dupa mai bine de sase saptamani petrecute pe insula africana. Astfel, in momentul in care…