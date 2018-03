Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni și procurorii DIICOT au efectuat, zilele trecute, o seri de percheziții domiciliare la persoane banuite de operațiuni cu substanțe psihoactive. ”La data de 23 martie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea…

- Un barbat a fost arestat preventiv, in urma a trei percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitații organizate din Cluj-Napoca, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., la persoane banuite de operațiuni cu substanțe psihoactive. De la locuințele percheziționate…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Satu Mare, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T - B.T. Satu Mare, au ridicat 96 de pastile de ecstasy, 567 de grame de metamfetamina si 17,5 grame de cannabis, in urma a 2 perchezitii domiciliare,…

- Akinyomi Abiola Stanley si Ijagbemi Henry Olaiya, originari din Nigeria, au derulat activitati de trafic de droguri - cannabis si comprimate MDMA, pe care le distribuiau pe raza municipiului Timisoara, cu pretul de 50-60 lei/gram cannabis, respectiv 4.000 lei/100 grame si 50 lei/comprimatul MDMA,…

- In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 3 percheziții la locuințele unor persoane banuite de efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile a avea…

- Politistii efectueaza in prezent perchezitii in Arges si Olt, acestea fiind in stransa legatura cu decesul lui Adrian Tutuianu, deces ce a survenit duminica. Iata ce au transmis oamenii legii:" In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, cu sprijinul…

- 676 de recipiente cu substanțe periculoase, posibil contrafacute, in valoare de aproximativ 270.000 lei și un autoturism au fost indisponibilizate de polițiști. Polițiștii reșițeni au depistat in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, impreuna cu inspectorii Garzii de Mediu au depistat pe strada Timișoarei…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Miercuri dimineața, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T Calarasi au efectuat 3 perchezitii in Bucuresti si Calarasi, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 3 de persoane au fost arestate preventiv.

- Membrii unei rețele de traficanți de droguri, care acționa pe raza județelor Timiș și Caraș-Severin, s-au trezit, miercuri dimineața, cu polițiștii la ușa. Suspecții, cu domiciliile in Lugoj, Reșița și Caransebeș, au fost monitorizați de mai multa vreme de oamenii legii. “In data de…

- Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți de droguri in urma unor percheziții in efectuate pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj. Oamenii legii au ridicat 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. Polițiștii au descins miercuri la 13 adrese din municipiile…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au identificat un barbat care ar fi fost implicat in incidentul produs in noaptea de 22/23 februarie a.c., de la sediul unui partid politic din Cluj-Napoca.

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au identificat un barbat care ar fi fost implicat in incidentul produs in noaptea de 22/23 februarie a.c., de la sediul unui partid politic din Cluj-Napoca. Pentru documentarea activitatii infractionale,…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar in urma perchezitiilor domiciliare efectuate de politisti la persoane banuite de trafic si consum de droguri din Bacau, Constanta si Eforie Nord, informeaza un comunicat al IGPR, transmis vineri Agerpres.Conform…

- Doua persoane din municipiul Vaslui, tata si fiica, au fost retinute pentru 24 de ore de politistii vasluieni, pentru trafic de droguri si introducerea in tara de droguri de mare risc, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului…

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Calarași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. –B.T. Calarași, cerceteaza un barbat banuit de trafic de persoane. Cel in cauza a fost reținut și ulterior arestat preventiv. La data de 15 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere…

- Polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate din Salaj, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Salaj, au prins in flagrant un barbat, din Baia Mare, care comercializa etnobotanice. Cinci barbați din Baia Mare și un minor din Zalau au fost aretați preventiv. La data de 13 februarie a.c.,…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au ridicat 50 de grame de droguri de la 2 barbati cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit Politiei Romane, la data de 13 februarie…

- Polițiștii au depistat patru persoane, din București, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și inșelaciune, fapte comise pe raza municipiului Cluj-Napoca. O persoana se afla deja in arest preventiv, iar alta in arest la domiciliu. Alte doua persoane, care ar fi incercat sa paraseasca…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Polițiștii clujeni au efectuat, miercuri, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 07.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au actionat pentru creșterea gradului de disciplina rutiera atât…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati, in colaborare cu cei din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, au pus in executare 67 mandate de perchezitie si…

- Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției de Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au destructurat o grupare infracționala organizata specializata in trafic de droguri…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea DIICOT, au efectuat 11 percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional, implicat in comiterea de infracțiuni de proxenetism. 5 persoane au fost reținute.…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Valcea, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, au descins la locuințele unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de mare risc. 4 barbați ...

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe au definitivat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea a 15 infracțiuni de furt/ tentative de furt din locuințe. Banuiți sunt doi barbați (unul de 46 de ani, cel de-al doilea de 32 de ani),…

- Noua persoane au fost retinute de politisti in urma perchezitiilor facute luni in Bucuresti si in judetul Calarasi intr-un dosar de operatiuni ilicite cu tutun, anchetatorii ridicand 160 de kilograme de tutun maruntit, dintre care 40 de kilograme ambalate in colete postale destinate clientilor, informeaza…

- Politistii efectueaza luni dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetul Calarasi, la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun, 14 mandate de aducere urmand sa fie puse in executare. Potrivit…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au destructurat mai multe grupari infractionale organizate specializate in trafic cu substante cu proprietati…

- Potrivit sursei citate, la data de 17 ianuarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Constanta si cei ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul DOS a Politiei Romane si sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat…

- Polițiștii din Mures efectueaza 32 de percheziții in București și in 6 județe, printre care si Bistrita-Nasaud, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 3 mandate de aducere. …

- Politistii din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane au efectuat 4 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte si material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., politistii…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Barbatul și-a aflat pedeapsa in anul 2016. La data de 3 ianuarie 2018, in urma…

- Poliția Români a desfașurat peste 200 de percheziții, în ultimele doua saptamâni, pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata.”În perioada 6 – 20 decembrie a.c., 443 de politisti specializati în combaterea criminalitatii organizate…

