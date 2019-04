Stiri pe aceeasi tema

- Marian Radoi ar fi si ginerele fostului director de la Politia Locala Barlad, Vasile Radoi. "Plaga occipitala a fost suturata in Urgente, iar, avand in vedere gravitatea fracturii de gamba, medicii ortopezi au intrat imediat in operatie, asta-noapte, timp de 3-4 ore. In aceste momente pacientul se afla…

- Instructorul unui club de arte martiale din Barlad, ginerele fostului sef al Politiei Locale Barlad, a fost atacat in noaptea de vineri spre sambata, de mai multe persoane necunoscute, in timp ce se deplasa spre casa.

- Un cunoscut antrenor de arte martiale din orasul Barlad, Marian Radoi, este internat in Spitalul Municipal „Elena Beldiman” din Vaslui, dupa ce a fost batut crunt, cu ranga, de persoane necunoscute, informeaza Mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Gheorghita ...

- Marian Radoi, un fost practicant al luptelor libere, in prezent antrenor, a fost batut crunt noaptea trecuta de șapte interlopi din Barlad. Acesta a fost batut cu ranga in scara blocului in care locuiește. El a fost internat la sectia de Reanimare a spitalului "Elena Beldiman", din localitate. El este ginerele…

- Tanarul iși petrecuse ziua de naștere și, impreuna cu un alt baiat, voia sa ia un taxi. Cadourile primite de baiat au fost cele care l-au deranjat pe taximetrist, pentru ca-i murdareau bancheta din spate. Baieții au coborat și taxiul parea ca pleaca, moment in care alți taximetriști au venit…

- TUPEISTI…Incident extrem de grav la Barlad, unde un copil de 13 ani, membru al echipei de rugby a Scolii „Manolache Costache Epureanu” a fost batut crunt. Dupa desfasurarea unei competitii sportive in care doua unitati de invatamant s-au confruntat cu echipele pe terenul de rugby, S. T., de 13 ani,…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui copil de 10 ani, din Comuna Arsura, județul Vaslui, care ar fi fost batut de propria mama. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica și psihica…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din județul Brașov a fost arestat dupa ce si-a batut crunt patru din cei șapte copii, suparat de raspunsurile primite dupa ce i-a intrebat ce au facut in acea zi. Copiii, cel mai mare in varsta de 9 ani, au fost loviți cu picioarele si pumnii in stomac si cu biciul peste…