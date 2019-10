Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe se implica in ediția a XII-a a concursului „Euroscola”, cu un proiect intitulat „O jumatate de veac cu Romulus Cioflec, scriitor calator in toata Europa”. Concursul național „EUROSCOLA”, ediția a XII-a (2019-2020) a fost lansat de Biroul de Legatura…

- Primarul municipiului Targu Mures, Dorin Florea, a anuntat ca municipalitatea va demara demersurile necesare pentru ca imobilul care adaposteste Colegiul National „Unirea” sa revina in patrimonial orasului. Imobilul a fost retrocedat Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia de catre Comisia Speciala…

- „Am fost invațata sa lupt pentru ceea ce vreau. Pentru mine nu exista bariere.” Muzica face parte din viața noastra. Cred ca fiecare om are melodii preferate, care ii aduc aminte de o persoana draga sau de momente frumoase, il ajuta sa se relaxeze sau sa evadeze din cotidian. Dar exista o categorie…

- Centrul de Tineret din Intorsura Buzaului, in parteneriat cu Direcția Județeana de Sport și Tineret (DJST) Covasna și Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) Covasna organizeaza in perioada 9 – 10 august 2019, la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului, prima ediție a…

- Luni, 5 august, se vor anunța rezultatele finale la concursul național de definitivare in invațamantul preuniversitar, sesiunea 2019. La nivelul județului, 42 de candidați (53,9%) au fost admiși (cu note de 8 și peste 8), conform rezultatelor inainte de contestații. Proba scrisa a examenului s-a desfașurat…

- Proba scrisa a concursului național de definitivare in invațamant, sesiunea iulie 2019, are loc astazi, zeci de candidați covasneni fiind așteptați la examen. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, in județul nostru 86 de candidați vor susține proba scrisa, la Liceul Teoretic „Mikes…

- Miercuri, 24 iulie, se desfașoara proba scrisa a concursului național de definitivare in invațamant, sesiunea iulie 2019. Conform Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, in județ proba se va desfașura la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din Sfantu Gheorghe. Accesul candidaților in centrul de examen…

- 58,41% din totalul candidaților covasneni care au susținut probele de Bacalaureat național, sesiunea iunie – iulie, au promovat examenul, conform datelor anunțate ieri, de catre reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Pe primul loc pe județ in ceea ce privește media la aceasta…