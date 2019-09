Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca vremea nu da semne ca toamna s-ar apropia, deși calendaristic incepe peste 3 zile, pentru gospodine e deja timpul pentru provizii. Au pornit in cautarea legumelor pentru zacusca, bulion și muraturi. La Timișoara, prețurile le-au cam taiat elanul.

- Gospodinele din Bucovina transforma clatitele intr-o budinca delicioasa, cu smantana, sos de vanilie si scortisoara. Reteta nu este costisitoare si nici nu necesita foarte mult timp, insa preparatul final este un deliciu, care-i incanta si pe cei mai pretentiosi pofticiosi.

- Este sezonul in care ne bucuram de gustul proaspat al legumelor romanești și perioada in care gospodinele incep pregatirea bunataților pentru iarna. Zacusca de vinete se afla in topul celor mai gustoase preparate din camara in sezonul rece, ușor de pregatit și cu un gust inconfundabil de legume coapte.…

- Sunt in clasa I. Locuiesc la periferie, in Burdujeni, la ultimul bloc din oras, pe stanga, dar fac scoala in centru. Iarna e grea, omatul e mare la Suceava, iar autobuzele nu urca dealul spre oras.

- Calugarii care pregatesc masa la Sihastria Putnei, din comuna cu acelasi nume a judetului Suceava, sunt apreciati pentru bucatele gustoase pe care le pun in farfuriile oaspetilor lacasului de cult.

- Pe langa florile de soc folosite pentru socata și sirop de soc, putem utiliza fructele de soc pentru a obține o dulceața delicioasa. Iata rețeta de dulceața de fructe de soc de la Manastirea Sihastria Putnei.

- Vara, orice gospodina pune la murat castraveti. Delicioasa garnitura insoteste cu succes orice mancare cu carne, fasole sau cartofi. Reteta castravetilor in saramura care se acresc in cateva zile o regasim la regratatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- Probabil cu toții aveți o vecina care face ORICE, și mai bine decat voi. Ei ii ies cei mai frumoși cozonaci, cele mai pufoase galuște, cei mai tari gogoșari murați, cei mai buni castraveți la oțet, cel mai gustos pilaf și cele mai bune sarmale! Eu am o vecina careia ii spun tanti Lucica și […] Articolul…