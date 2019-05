Stiri pe aceeasi tema

- Cartofii, una dintre cele mai versatile, dar si cele mai obisnuite legume, se pot gati în numeroase feluri. De la banalii dar si absolut deliciosii cartofi prajiti, pâna la cei copti cu unt si ierburi aromate, cartoful este preferat de foarte multa lume.

- Rețete de cartofi noi pot fi o mulțime, dupa preferințe. Fie ca vorbim de cartofi noi cu smantana sau cu usturoi și marar, fie ca preferam cartofi noi cu carne, la cuptor, putem alege dintr-o varietate de rețete simple și rapide

- Profita de faptul ca in piața și-au facut deja apariția cartofii noi și prepara o rețeta pe placul intregii familii. Ai nevoie de doar patru ingrediente și cateva minute libere, pe care sa le petreci in bucatarie.

- Inghețata de capșuni este preferata atat de copii, cat și de adulți. Inghețata facuta in casa este sanatoasa, racoritoare, iar unele rețete se fac chiar și in 5 minute. Iata cele mai simple și rapide rețete de inghețata de capșuni facuta in casa

- Romanii au intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile de Paște. Pentru aceia care gatesc azi bucate gustoase pentru maine, ziua cand familia se aduna laolalta in jurul mesei, Libertatea ofera trei rețete tradiționale de Paște. Drob de miel Preparare: 30 min Coacere: 40 min Porții: 4-6 Ingrediente :…

- Pentru persoanele care nu sunt iubitoare de carne sau pentru cele care doresc sa diversifice bucatele care ajung pe masa de bucatarie, snitelele de soia pot fi luate in calcul ca o alternativa gustoasa.

- Daca vrei sa pregatești ceva delicios, dar timpul nu-ți permite sa te incumeți pentru ceva dificil de facut sau pur și simplu ești un leneș, rețeta noastra de azi este perfecta pentru tine.

- Clatitele sunt unul dintre cele mai rapide deserturi și tocmai de aceea au devenit extrem de populare. Simplu de realizat, din ingrediente care se regasesc in orice frigider, clatitele sunt un suport excelent pentru aproape orice tip de umplutura, dulce sau sarata.