Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul trecut, Pandurii s-a salvat de la retrogradare in ultima etapa, iar in aceasta editie de campionat o duce mult mai bine. Dupa 20 de etape se afla pe locul 8, cu 28 de puncte, fiind departe de pozitiile care duc in Liga 3, dar si mult in spate fata de locurile promovabile. O contributie … Articolul…

- 13 utilaje de deszapezire, sute de metri cubi de sare și nisip și 17 angajați sunt pregatiți pentru deszapezire. Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani, a facut inspectia utilajelor care vor deszapezi localitatea in acest sezon de iarna. Totodata a fost stabilit si planul de actiune,…

- Problemele au inceput sa apara, miercuri, dupa ce a nins in mai multe zone din țara. La Paltiniș, un autocar cu 46 de copii a ramas blocat din cauza stratului de zapada care s-a depus pe drum in doar cateva ore. De asemenea, pe DN1A, in apropiere de Valenii de Munte, mai multe camioane au derapat din…

- Daca ai un proiect de renovare sau o casa in construcție și nu pare ca vei incheia lucrarile pana la venirea iernii, schimbarea vremii nu ar trebui sa te opreasca din a lucra in continuare. Pe piața exista materiale de construcții “de iarna” (mortar rapid, adeziv pentru polistiren), care pot fi utilizate…

- Peste 50.000 de turisti sunt asteptati sa poposeasca la Cavnic in aceasta iarna. Toate pensiunile sunt ocupate de 100%. Astfel ca, cei care vor dori sa petreaca un weekend in oraselul montan vor trebui sa se orienteze inspre localnicii care primesc in gazda turisti. Primarul Vladimir Petrut a precizat…

- Polițiștii rutieri atrag atenția conducatorilor auto asupra necesitații adaptarii comportamentului rutier la condițiile meteo specifice acestei perioade calendaristice. In zilele de toamna, problema meteorologica ce pune des in dificultate conducatorii auto este ceața. In acest context, pentru prevenirea…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara trag un semnal de alama pentru ca, in urmatoarele zile, la munte va cadea lapovita si ninsoare, iar temperaturi vor deveni negative, astfel ca turistii fiind sfatuiti sa fie atenti la echipamentul pe care il vor purta in...

- Vremea se schimba radical. La sfarsitul saptamanii, vom trece de la temperaturi de 30 de grade la primul episod de iarna. Unul bland, ce-i drept. Meteorologii anunta ca temperaturile vor scadea brusc cu 12 grade, iar in varf de munte s-ar putea sa ninga.