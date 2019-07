Stiri pe aceeasi tema

- 75% din totalul cazurilor de cancer pulmonar sunt diagnosticate in stadiu inoperabil, a afirmat vineri presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia. ‘Peste 11.000 de romani sunt diagnosticati anual cu cancer pulmonar, zilnic murind 28 de oameni din cauza bolii (in 2018 au…

- In Romania, cancerul pulmonar ocupa primul loc atat ca numar de cazuri, cat si ca numar de decese in randul barbatilor si devine o cauza tot mai frecventa de mortalitate in randul femeilor, ocupand locul al patrulea in top, dupa cancerul de san, de col uterin si colorectal. Ghidurile Societatii Europene…

- Reprezentanții Societații Naționale de Pneumologie au precizat, joi, ca a treia cauza de deces in Romania o reprezinta cancerul de plamani, dupa bolile cardiace ischemice și accidentul vascular cerebral, numai anul trecut fiind inregistrați peste 11.000 de noi pacienți, majoritatea fiind barbați,…

- Cele mai frecvente forme de cancer in prezent la femei sunt cancerul de colon, cancerul mamar,cancerul pulmonar. In cazul barbaților, cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cel de prostata, cancerul pulmonar și cancerul de colon. Previziunile la nivel mondial arata ca numarul cazurilor de cancer pana…

- arbatii diagnosticati cu cancer de prostata ar putea fi tratati cu ajutorul unei singure doze concentrate de radiatie, potrivit unui nou studiu, ai carui autori afirma ca pacientii ar putea fi astfel scutiti de necesitatea unor vizite multiple in centrele oncologice, informeaza Press Association.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Botosani, ca nu este cazul ca populatia sa intre in panica dupa cazul de meningita meningococica soldat cu decesul elevei de la Colegiul National Gheorghe Lazar din Bucuresti, subliniind ca exista de la doua pana la cinci cazuri pe an din acest…

- „In lipsa unor campanii de informare pentru populatia aflata la risc, dar si a accesului intarziat la terapii inovatoare, sansele de supravietuire pentru pacientii cu cancer pulmonar scad considerabil. In acest context, testarea biomarkerilor este extrem de importanta pentru acesti bolnavi, ei pot primi…

- Cancerul pulmonar se situeaza pe primul loc in Romania, atat ca numar de cazuri, cat si ca numar de decese in randul barbatilor, devenind o cauza frecventa de mortalitate si in randul femeilor, potrivit Globocan.