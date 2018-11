Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat eveniment de cumparaturi de catre romani, Black Friday, s-a incheiat cu o creștere de 30%. Promoții de Black Friday au avut peste 5000 de magazine online. Cele mai multe vanzari au fost realizate din categoriile de produse pentru casa și ingrijirea casei, electrocasnice mici, ingrijire…

- Romanii au cumparat, in primele 9 ore de Black Friday, produse in valoarea de 54,16 milioane, mai mult cu 43% fata de anul trecut cand s-au inregistrat tranzactii de 38 milioane, transmite procesatorul de plati PayU Romania. Pana la ora 07:00 dimineata au fost inregistrate aproximativ 10.000…

- Valoarea lucrarilor de constructii realizate in semestrul I din 2018 in judetul Maramures a fost de 128.528.000 lei, in crestere cu 7,1% fata de perioada corespunzatoare din anul 2017, se arata intr-un raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. In semestrul I al anului in curs au fost realizate…

- PayU Romania estimeaza ca 35% din valoarea totala a tranzactiilor procesate va proveni din platile facute cu un card in rate fara dobanda, scrie news.ro. "Nu mai este o surpriza ca Black Friday este evenimentul cel mai asteptat in e-commerce. Daca luam in calcul valoarea totala a cumparaturilor…

- Fiecare magazin online trebuie sa se pregateasca temeinic inainte de Black Friday si sunt cativa pasi ce trebuie urmati – negocierea cu furnizorii, livrearea sau un catalog cu informatii complete, explica Florinel Chiș, director executiv al Asociației Romane a Magazinelor Online. Iata principalele reguli…

- Peste 60 de ceteni i peste 60 de reprezentani ai autoritilor locale din mediul rural participani la caravana local de asisten în vederea conectrii la electricitateoptimizrii costurilor existente peste 10.000 de ceteni informai pentru a putea alege în mod avizat cele mai bune soluii de con...

- Black Friday 2018. Totuși, care varianta este mai sigura? Black Friday 2018. In cazul magazinelor clasice, ai posibilitatea sa inspectezi terenul cu o luna inainte, adica sa acorzi atenție la fluctuațiile prețurilor, astfel incat, de Black Friday, sa știi ce cumperi. Black Friday 2018.…

- Black Friday 2018. Vinerea neagra este ziua perfecta pentru a cumpara cele mai bune chilipiruri și a salva o mulțime de bani. Pe parcursul zilei vei putea gasi numeroase oferte la diverse produse, de la electronica, la moda sau articole pentru bebeluși.