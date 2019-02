Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile cu amanuntul via comanda de acasa prin mail sau prin Internet au crescut cu 12% in Uniunea Europeana in 2017 comparativ cu 2016, statele membre cu cele mai puternic cresteri fiind Estonia (36%), Ungaria (32%) si Romania (26%), arata datele publicate vineri de Eurostat, scrie Agerpres. Singurele…

- Organizatia Transparency International a prezentat, marti, raportul anual privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) la nivel global. Astfel, potrivit clasamentului pe anul 2018, Romania ocupa locul 61 la nivel mondial, avand 47 de puncte, in scadere cu doua pozitii fata de 2017.…

- Transportul de marfuri pe calea ferata in Uniunea Europeana a crescut in 2017 cu 13 miliarde tona-kilometru (tkm), ajungand la 416 miliarde tkm, iar Polonia, Ungaria, Lituania si Romania au raportat cele mai mari cresteri, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Romania a avut, in noiembrie, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 3,2%, la egalitate cu Estonia si Ungaria, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Achizitiile online cresc puternic in Uniunea Europeana, pe masura ce clientii ajung sa aiba incredere in mediu si ajung sa aprecieze avantajele multiple ale cumpararii de produse pe Internet. Romania, conform unui studiu recent al Eurostat , este in...