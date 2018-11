Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana va lansa, din 12 noiembrie, un nou serviciu, „Retur 30”, care ofera clientilor posibilitatea de a returna produsele comandate de pe site-urile eMag si FashionDays, a anuntat compania intr-un comunicat de presa, transmis vineri AGERPRES. Prin intermediul noului serviciu, Posta Romana preia…

- Mai mult de jumatate dintre romani fac cumparaturi online, in general de pe telefonul personal, in cursul orelor de program, timpul alocat, in medie, in acest sens fiind de o ora si jumatate, potrivit unui sondaj realizat de BestJobs. Astfel, aproape 6 din 10 angajaţi români admit că…