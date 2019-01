Cumpărături online fără frontiere în UE Din luna decembrie a intrat in vigoare noul regulament propus de Comisia Europeana, care elimina geoblocarea nejustificata in mediul online in intreaga Uniune. Astfel, potrivit Agerpres, europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirectiona doar pentru ca ei – sau cardurile lor de credit – provin dintr-o alta tara. Oriunde s-ar afla in UE, vor avea acces la bunuri si servicii online, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Recent, vicepresedintele pentru piata unica digitala, Andrus Ansip, a declarat: „In 2015, 63% dintre site-uri nu permiteau… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de apeluri telefonice efectuate de catre cetatenii europeni care au calatorit in UE in cele 18 luni care au trecut de la eliminarea tarifelor de roaming s-a dublat in comparatie cu perioada precedenta, iar utilizarea datelor mobile a crescut, in medie, de cinci ori fata de nivel inregistrate…

- Europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirectiona doar pentru ca ei - sau cardurile lor de credit - provin dintr-o alta tara. Oriunde s-ar afla in UE, vor avea acces la bunuri si servicii online, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Cu…

- Europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirecționa doar pentru ca ei – sau cardurile lor de credit – provin dintr-o alta țara. Oriunde s-ar afla in UE, vor avea acces la bunuri și servicii online. Cu aceasta ocazie, vicepreședintele pentru piața…

- Europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirectiona doar pentru ca ei - sau cardurile lor de credit - provin dintr-o alta tara. Oriunde s-ar afla in UE, vor avea acces la bunuri si servicii online, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Cu…

- Noul regulament care elimina geoblocarea nejustificata in mediul online in intreaga Uniune, intra de astazi in vigoare. Europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirecționa doar pentru ca ei – sau cardurile lor de credit – provin dintr-o alta țara. Oriunde…

- Noul regulament propus de Comisia Europeana, care elimina geoblocarea nejustificata in mediul online in intreaga Uniune, intra in vigoare in data de 3 decembrie 2018 informeaza Agerpres. Europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirectiona doar pentru…

- Noul regulament propus de Comisia Europeana, care elimina geoblocarea nejustificata in mediul online in intreaga Uniune, intra in vigoare in data de 3 decembrie 2018. Europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirectiona doar pentru ca ei – sau cardurile lor…

- Europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirectiona doar pentru ca ei - sau cardurile lor de credit - provin dintr-o alta tara. Oriunde s-ar afla in UE, vor avea acces la bunuri si servicii online, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Cu…