Cumparatorul combinatului Galati cumpara inca 3 fabrici in Europa de la Arcelor Mittal

Stiri pe aceeasi tema

- Compania britanica Liberty Steel, care recent a convenit achizitionarea combinatului de la Galati, va achizitiona de la Arcelor Mittal doua fabrici de prelucrare a otelului prin rulare la rece, in Belgia si una in Luxemburg, potrivit unui comunicat...

- Compania britanica Liberty Steel, care a convenit recent achizitionarea combinatului de la Galati, se pregateste pentru o noua expansiune a capacitatii de productie a otelului pe teritoriul Europei continentale, in urma unui acord conditionat, facut oficial vineri, in vederea achizitionarii de la Arcelor…

- Achizitia sustine planul de extindere pe care grupul il are in Europa si care a fost facut public in anuntul dat de companie pe data de 12 octombrie prin care mentiona acordul conditionat cu ArcelorMittal pentru achizitia unor mari topitorii integrate la Galati, in Romania, si Ostrava, in Republica…

- Parchetul federal din Belgia a confirmat ca 44 de perchezitii sunt efectuate miercuri dimineata in toata tara in legatura cu activitatea unor agenti de fotbalisti si falsificarea mai multor meciuri disputate in sezonul trecut, iar in paralel, la cererea judecatorului de instructie, se desfasoara 13…

- Compania aeriana Ryanair a anunțat, prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romamia, ca va anula, vineri, 150 de zboruri din șase țari de pe teritoriul Europei, din cauza unei greve de 24 de ore a personalului aerian din Spania, Belgia, Portugalia, Olanda, Italia și Germania. Greva va afecta peste…

- Compania aeriana Ryanair va anula vineri 150 de zboruri din sase tari de pe teritoriul Europei, din cauza unei greve de 24 de ore a personalului aerian din Spania, Belgia, Portugalia, Olanda, Italia si Germania, relateaza BBC.

- Compania aeriana a anuntat ca a anulat pentru vineri, 28 septembrie 2018, 190 de zboruri, aproximativ 8% din totalul de 2400 de curse regulate ale companiei, anunta BBC. Compania precizeaza, in ultimele doua saptamani, a propus masuri similare sindicatelelor din Belgia, Olanda, Spania, Portugalia și…

- Intrebat daca echipa CFR Cluj s-a facut de rasul Europei, fiind eliminata de Dudelange din Luxemburg, Mangia a raspuns: "Nu asa se pune problema, atunci cand am spus unele lucruri m-ati criticat cu totii. E pacat ca FCSB si CFR au iesit din Europa. E o problema de coeficient, sunt de acord cu ce a spus…