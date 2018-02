Stiri pe aceeasi tema

- Șapte din 10 cumparatori online din Europa au facut achiziții de la comercianți internaționali, principalele motive fiind prețurile mai bune și dorința de a cumpara un anumit brand sau produs. Potrivit studiului anual UPS Europe Pulse of the Online Shopper din 2017, aceste rezultate confirma nu doar…

- Comertul online din Romania a inregistrat in 2016 cea mai mare crestere din Europa, de 38%, mai mult decat dublu fata de media europeana, de 15%, conform unui studiu Ecommerce Europe. In 2017, estimarea era de 2,5 miliarde de euro, insa in realitate valoarea cumparaturilor online a ajuns la…

- "Trei ani am fost jucator profesionist de poker. De fapt astia sunt si banii cu care am inceput acest business. Cu 100.000 de euro bani proprii si ceva imprumuturi. Afacerea cu platformele online pentru poker am inceput-o prea devreme. Atunci toti jucatorii online migrau catre platformele internationale.…

- O țara din Europa avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times. Andreas Mundt, seful…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Cifra, cea mai mare raportata de Google in Romania in cei 9 ani pentru care bilantul contabil este public, reprezinta insa doar o parte infima din businessul pe care il face in mod real pe plan local gigantul american. Agentia Initiative Media estimeaza, de exemplu, ca Google, Facebook si Yahoo! incaseaza…

- Unul din cinci copii se declara multumit cu o relatie exclusiv online, fara sa întâlneasca niciodata persoana respectiva, este concluzia unui nou studiu preluat joi de Press Association. Analiza, realizata de organizatia nonprofit Internet Matters, scoate la iveala faptul ca unul din patru…

- Parlamentul European, Consiliul și Comisia au reușit sa ajunga la un acord in Piața Unica Digitala privind stoparea fenomenului de geoblocare in cazul achiziționarii de bunuri și servicii din alta țara membra UE, informeaza eurostiri.eu. Astfel, noile reguli vor impulsiona comerțul online și vor aduce…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Romanii sunt reticenti la cumparaturile online, arata cele mai recente statistici europene. Doar 23% din utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, asta in conditiile in care media Uniunii Europene e de aproape 70%.

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- BrDoar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, in randul carora 27% au facut achizitii online anul trecut, arata datele publicate miercuri de Eurostat.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Incepand de vineri, 12 ianuarie, in mediul online circula o petitie care aduce in atentia sucevenilor si mai ales a autoritatilor locale starea dezolanta in care se afla in prezent patinoarul Areni, petitia solicitand imperativ reabilitarea si modernizarea acestuia."Salvati patinoarul ...

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, știa despre agresiunea comisa de polițistul-pedofil in decembrie 2016, deși a susținut contrariul chiar și in fața premierului Mihai Tudose, așa cum declara acesta din urma la Antena 3. Tot Antena 3 a prezentat, vineri seara, nota de eveniment a incidentului,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Cristina Neagu a castigat detasat, cu un procent de 52%, ea adunand 15.185 de voturi. Neagu a fost urmata la distanta considerabila de unguroaica Anita Gorbicz, cu 38% din voturi. Norvegiana Nora Mork a adunat 4% din voturi, Iveta Luzumova (Cehia) a strans 3%, Katarina Bulatovic (Muntenegru) a avut…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA, citata de Agerpres. Astfel, Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. “NYPD si partenerii…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- „Povestea asta de succes a Romaniei cu cea mai mare creștere din Europa nu s-a facut peste noapte, cu economia nu poți sa te duci sa dai cu toporul ca iși dai cu toporul in cap sau in picior. O sa ne imprumutam mai scump, adica o sa dam mai mulți bani la dobanzi, o sa avem ai puțini bani de investiții.…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari de…

- CHIȘINAU, 21 dec — Sputnik. Modelul moldovean Xenia Deli are o verișoara, cu trei ani mai mica decât ea. Ea se numește Karina, fiind dezmierdata Kerry. © Photo: Facebook / Xenia DeliNunta Xeniei Deli: imagini video cu dansul mirilor Xenia și Karina au avut dintotdeauna relații…

- Daca forțam o paralela cu cei 3 ciobanei cu 3 turme de oi din legenda Mioriței, atunci Premiesku ar fi 3 DJi cu 3 armate de fani prin cam toate colțurile lumii. Proiect electronic nascut și crescut in Romania dar deja prezent pe scenele marilor festivaluri de techno din Europa și nu numai, Livio, Roby...…

- Cat banii cheltuie romanii pe cadourile de Craciun. LISTA preferintelor O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata…

- CADOURI DE CRACIUN. Doar un sfert dintre respondenti spun ca aloca mai mult de 200 de euro pentru cumpararea cadourilor de Craciun. ”Cei mai multi romani, 34,4%, cheltuiesc intre 100 si 200 de euro. Aproape 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, in timp ce 12,5% dintre cei ei nu aloca…

- Arc System Works și Bandai Namco vor lansa Dragon Ball FighterZ pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. Iata cel mai nou trailer in care il vedem pe Gohan (Adult) in acțiune: The post Gohan (Adult) in acțiune in cel mai…

- Enel S.p.A. ("Enel"), prin subsidiara sa braziliana de energie regenerabila, Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda. ("EGPB") a obținut dreptul de a semna contracte de furnizare a energiei electrice pe o perioada de 20 de ani, in baza unui nou proiect fotovoltaic de 388 MWdc in Brazilia, in urma…

- Sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Nu putem tolera la nesfarsit situatia in care: inca avem multe scoli care nu corespund standardelor europene;mulți profesori…

- Orientul Mijlociu tocmai a devenit Apropiat, dupa ce cursele aeriene low-cost au ajuns sa uneasca Europa de Asia in drumuri de mai puțin de 3 ore. Așa se face ca, de acum, romanii au o alta stațiune la dispoziție unde pot face plaja in mijlocul iernii. Și parca altfel arata Moș Craciun in pantaloni…

- Poliția ii avertizeaza pe cetațeni ca trebuie sa fie atenți atunci cand fac cumparaturi online sau in magazine și vin cu recomandari pentru siguranța cumparatorilor. Polițiști ii atenționeaza pe cetațeni sa fie atenți atunci cand fac cumparaturi in magazine sau in mediul online și au și cateva recomandari…

- Piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 14,6% in perioada ianuarie – noiembrie 2017, fiind inmatriculate 98.116 autoturisme, fața de perioada similara din 2016, cand s-au livrat 85.588 vehicule, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa atrage atentia ca formatiunile europene de Dreapta, prin votul dat in Comisia Juridica a Parlamentului European (JURI) cu privire la decizia de a intra in negocierile interinstituționale pentru regulamentul privind radiodifuziunea, au afectat posibilitatea utilizatorilor…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, iar consecințele s-au facut simțite imediat pe piețele din Europa, pe fondul temerilor referitoare la siguranța alimentarii. Preturile gazelor naturale din Europa…

- Unul din trei utilizatori de Internet este copil, iar 71% dintre copii și tineri sunt online comparativ cu doar 48% din populația totala, potrivit unui raport UNICEF. Cu toate acestea, 3 din 5 copii și tineri africani sunt offline, comparativ cu doar 1 tanar din 25 din Europa. Astfel, aproximativ o…

- Dupa ce a supraviețuit incendiului din 11 noiembrie 2016, o femeie din Chisinau s-a apucat sa vânda gazete ca pe pâinea cea calda În era tehnologiilor, presa pe hârtie în țara noastra își pierde din popularitate, chiar daca în Europa ziarele se vând…

- Fondul de private equity Indigo Partners, care a pus bazele mai multor companii aeriene ultra low-cost in lume, și acționatul majoritar al Wizz Air, a plasat o comanda de 430 de avioane Airbus saptamana trecuta. Dintre acestea, 146 de noi avioane, in valoare de peste 17 miliarde de euro, vor intra in…

- Cinci orase si trei continente parcurse intr-o luna sau cum sa pleci din Bucuresti la Londra trecand prin Chiang Mai, Kuala Lumpur, Singapore si Los Angeles, cu putin peste 1.000 de euro. Aceasta calatorie este posibila, potrivit datelor momondo.ro, iar principala ruta este Europa – Asia –…

- Dupa o saptamana de pauza in marile campionate nationale de fotbal din Europa, sportul rege revine in forta cu derby-uri mult asteptate. Asa cum si-a obisnuit fanii, casa de pariuri sportive online Unibet prezinta o analiza video a celor mai importante meciuri, oferind idei de pariere prin vocea Expertului…

- Pana pe 24 noiembrie, liceele galatene mai pot face inscrieri pentru participarea elevilor la unul dintre evenimentele de marca organizat la Bruxelles de catre Comitetul Economic si Social European (CESE). Organism consultativ al Uniunii Europene, care reprezinta organizatiile lucratorilor si angajatorilor…

- La nivel mondial, aproximativ 300 de milioane de oameni folosesc un serviciu de dating online. Statisticile arata ca o relație din trei incepe acum online și, pana in 2020, inca 30 de milioane de persoane iși vor crea cont pe un site de dating. Locul 1 pe piața este ocupat de SUA, dupa care urmeaza…

- Cea mai rapida dezvoltare in eCommerce o au pietele din Europa de Est cu o crestere anuala de aproximativ 21%, asta chiar daca la nivel european se inregistreaza o usoara stagnare comparativ cu anii anteriori.

- Anual, peste 4 milioane de brazi sunt taiati din padurile Romaniei, cu ocazia apropierii sarbatorilor de iarna. Mai mult decat atat, in fiecare an, in Europa, sunt taiați peste 60 de milioane de brazi. Conform Institutului National de Statistica, la nivelul județului Brașov, volumul recoltat de rasinoase…

- Chiar daca in Europa si in majoritatea tarilor de pe glob antireclama nu este permisa de lege, in Statele Unite ale Americii lucrurile stau putin diferit. De acest lucru profita Samsung, care tocmai a scos o reclama defaimatoare la adresa celor care prefera sa foloseasca iPhone, sub titlul de ”Growing…

- BLACK FRIDAY 2017. Magazinul online se pregatește in aceasta perioada cu reduceri de pana la 75% la o gama larga de produse. Retailerul declara ca dintre cei care au raspuns, un procent de 54% au fost femei, in timp ce barbații au avut o pondere de 46%. 48% dintre romani vor sa-și cumpere…