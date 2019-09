Cumpărare vechime în muncă. Regulile și condițiile din Legea pensiilor Dar nu imediat, ci incepand din 2021, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Conform actului normativ, oricine are macar un stagiu de cotizare de 10 ani va putea sa faca un contract de asigurare sociala cu casa de pensii și sa-și plateasca, in rate, raportat la salariul mediu, contribuții pentru perioade din urma care sa totalizeze maximum cinci ani (perioade de necontributivitate, adica in care nu s-a platit contribuția la pensii). Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

