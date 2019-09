Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Mișcarii Naționale Române la alegerile prezidențiale, Andrei Valentin Stoican, a anunțat, duminica, faptul ca se retrage din cursa pentru Cotroceni, deoarece nu a strâns numarul necesar de semnaturi, respectiv 200.000. „Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau sa intru…

- O ancheta noua a fost deschisa in cazul tinerei din Buzau care a murit in iarna acestui an incendiata de iubit. Anchetatorii vor sa afle daca prietenii tanarului care i-au dus benzina știau ce intenții are acesta, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat, vineri, ca a discutat telefonic cu Klaus Iohannis despre cazul de la Caracal. Președintele l-ar fi rugat sa transmita condoleanțe familiei Alexandrei și ca va analiza solicitarile facute de Cumpanașu. Unchiul Alexandrei Maceșanu a vorbit,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, someaza public DIICOT sa comunice public numele polițistul care a vorbit cu Gheorghe Dinca. „Este acesta Marius Preda?”, intreaba Cumpanașu. El anunța ca in cazul in care nu va primi un raspuns clar și public va depune plangere penala la Parchetul General…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca șeful statului Klaus Iohannis nu avea cum sa reacționeze în cazul militarului american care a leșinat în timpul discursului acestuia de Ziua Marinei pentru ca președintele „nu are ochi în ceafa” ca sa vada ce s-a întâmplat,…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, s-a prezentat marti la Parchetul General pentru a cere procurorilor audierea parlamentarilor de Olt in legatura cu informatiile pe care acestia le detin despre "retelele de crima organizata, trafic de persoane si trafic de organe" din judet, dar si legaturile…

- Urmare a solicitarii adresata de ministrul justiției la data de 26 iulie 2019 procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, de a dispune efectuarea de verificari imediate pentru a se stabili modul de derulare a anchetei in cazul criminalului din județul Olt,…

- Alexandru Cumpanasu, presedinte al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei si unchi al Alexandrei, s-a prezentat la Parchetul General pentru a depune plangere fata institutiile care au actionat in cazul crimelor de la Caracal si care, potrivit acestuia, nu si-ar fi facut datoria.