- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, a declarat joi ca nu l-ar mira daca procurorii DIICOT vor decide sa grabeasca ancheta in cazul din Caracal și sa sparga dosarul lui Gheorghe Dinca urmand ca pistele legate de rețele de proxenetism sa fie lasate in plan secundar.„Poate le trece prin…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a dispus joi ca DIICOT – Structura Centrala din Bucuresti sa preia de la DIICOT Craiova dosarul privind uciderea celor doua adolescente la Caracal, fiind invocate complexitatea cauzei, mediatizarea excesiva si resursele tehnice si umane necesare aflarii adevarului.…

- DIICOT - structura centrala va prelua dosarul crimelor din Caracal de la procurorii din Craiova. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al instituției, transmite Mediafax. Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT, a declarat ca procurorii DIICOT - structura centrala vor prelua dosarul crimelor…

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian…

- Procurorul general, Bogdan Licu, a revenit cu informații, vineri, despre dosarul de la DIICOT in cazul dispariției precedentei fete, precizand ca a vorbit cu cei din Direcție și ca nu exista o lista cu suspecți in acea cauza."La intervenția precedenta, in toata aceasta nebunie informaționala,…

- Procurorul general Bogdan Licu a anunțat, vineri, ca la DIICOT a fost declinat un dosar constituit ca urmare a dispariției primei fete și ca exista posibilitatea ca dosarul in care este cercetata moartea Alexandrei sa fie preluat de catre Direcție."Da, am constatat ca este un dosar la DIICOT…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, anunta ca politisti judiciari si procurori ai Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) se afla la Craiova, unde fac verificari intr-un dosar penal deschis vineri, dupa aparitia in presa a imaginilor cu preluarea spre adoptie a minorei Sorina.…