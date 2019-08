Cumpănașu: Încep o luptă urâtă! TELVERDE pentru liceenii amenințați de interlopi Alexandru Cumpanașu a anunțat intenția sa de a pune la dispoziția elevilor care se simt amenințați o linie telefonica: ”Voi inființa un TEL VERDE unde vor putea sa sune toți cei care au informații despre acest caz (cazul Caracal - n.r.), dar nu numai despre acesta, ci despre toate cazurile in care in licee elevii sunt amenințați de interlopi. Și spun ca voi incepe un razboi urat de tot, macar atata sa putem face”, a spus Alexandru Cumpanașu la B1Tv, vineri seara. ”La acel numar pot sa sune elevi, parinți, oricine știe și are informații ca se incearca recrutarea fetelor sau ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

