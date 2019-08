Cumpănașu: Îmi rămâne o singură dorinţă: Să-l pună în libertate pe Dincă! "A-17-a zi de incompetenta, balbe, ticalosie, nesiguranta in aceasta ancheta. Daca mai continua asa aceasta ancheta penibila si isi bat joc de familie si de noi toti imi ramane o singura dorinta: SA-L PUNA IN LIBERTATE PE DINCA. CHIAR II ROG. Nu mult. 20 minute imi ajung!!! Si va asigur ca-i da pe toti in gat si plateste pt TOT. NU mai suport sa vad cum daca vrea apa rece i se aduce apa rece, daca a obosit i se intinde un pat, daca vrea sa se plimbe il duc ba la Dunare, ba la Olt. NU MAI POT CU BATAIA ASTA DE JOC! SI COMPLICII? NU EXISTA. Pentru ca nu-i asa NU exista clanuri in Romania",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

