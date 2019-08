Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, susține ca are informații conform carora Interpolul le cauta pe Luiza și Alexandra in Italia, iar anchetatorii au informații conform carora grupul infracțional din care facea parte Gheorghe Dinca acționa in Italia.Citește și: SONDAJ CURS - Romanii au…

- Alexandru Cumpanașu a anunțat vineri, la Antena3, ca va depune o plangere penala impotriva INML, dupa ce raportul Corpului de Control al ministerului Sanatații cu privire la acest caz a fost facut public. ”Este un raport tipic administrativ. Dar din punctul meu de vedere conține sufieciente elemente…

- Informații bomba apar cu fiecare zi in cazul Caracal. Anchetatorii au avut o surpriza de proporții in timpul percheziției informatice efectuata in telefoanele lui Gheorghe Dinca. In agenda terminalului, specialiștii au gasit numarul de telefon al polițistului care l-a convins pe Dinca, a doua zi dupa…

- Ancheta de la Carcal pare a fi departe de a face lumina chiar și dupa rezultatul cumplit al probelor ADN care indica faptul ca Alexandra ar fi fost incinerata in butoiul de metal din curtea lui Gheorghe Dinca. In continuare, Dinca susține ca le-a ucis cu sange rece pe Alexandra și Luiza și a oferit…

- O saptamana de speranțe se termina cu o veste cumplita. Alexandra a fost ucisa cu bestialitate de monstrul din Caracal și incinerata, anunța Antena 3. Raportul IML a fost finalizat. ADN-ul ramașițelor din butoiul metalic se potrivește cu cel al Alexandrei. Cu puțin timp ca raportul sa fie finalizat,…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa, ca victimele lui Gheorghe Dinca, Alexandra și Luiza, trebuie cautate in afara curții, chiar daca barbatul spune ca le-a omorat pe cele doua fete, dupa ce le-a rapit și violat. Intrebat daca a fost percheziționata toata casa…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a publicat in cursul nopții, pe pagina sa de Facebook raportul oficial al poliției, in care se arata cum s-a desfașurat minut cu minut cazul nepoatei sale din momentul anunțului dispariției și pana la descinderea poliției in casa lui Gheorghe Dinca.…

- Dialogul cu politistul de la 112 de care a avut parte Alexandra in ultimele clipe de viața este absolut revoltator. Un fragment din aceasta conversatie a fost facut public de Antena 3. Alexandra a stat aproximativ 30 de minute singura in casa groazei, timp in care Gheorghe Dinca a mers la o farmacie.…