Cumpana. Atmosfera de sarbatoare la a XII-a editie a evenimentului Convietuire interetnica pe plaiuri dobrogene“ (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 14 16 iunie, Vinul.ro organizeaza la Constanta, in incinta hotelului Ibis, evenimentul "Vinul.ro si bucate dobrogene", care va cuprinde un concurs de vinuri dobrogene 14 iunie, eveniment privat si doua zile de expozitii pentru public.Accesul publicului este gratuit si permis in zilele de…

- Hermannstadt - U Cluj // A fost atmosfera de meci mare la Sibiu, acolo unde Hermannstadt se dueleaza cu U Cluj in returul barajului pentru Liga 1. In tur, sibienii s-au impus cu 2-0. Ce schimbare in atitudinea jucatorilor lui Vasile Miriuța de cand echipa a revenit la Sibiu dupa exilul pe stadioane…

- Sarbatoare in satul Moscovei din Cahul. Locuitorii au sarbatorit 205 ani de la infiintarea localitatii, ocazie cu care a fost inaugurata o estrada de vara pentru colectivele artistice si un teren teren de joaca pentru copii.

- Abia implinisem 40 de ani cand am devenit cel mai tanar director din istoria semicentenara a Muzeului Marinei Romane. O spun fara emfaza, ci doar pentru a evidentia cat de importanta, utila si reprezentativa este aceasta institutie muzeala singura de importanta nationala, pe vremea mea, din Dobrogea.…

- In cursul zilei de 14 mai 2019, perchezitii masive au avut loc concomitent atat in Romania, cat si in Spania, Franta, Italia si Ungaria. Despre modul in care au operat cei implicati in caz si efectele nocive pe care le a avut operatiunea desfasurata de grupul organizat cu radacini in Dobrogea a vorbit…

- Muzeul de Arta Populara Constanta pregateste un cadou etnografic pentru comunitatea locala. Cea de a doua editie a Targului Mesterilor Populari din Dobrogea, eveniment cu traditie se va desfasura timp de trei zile, in perioada 19 21 mai.Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Constanta, mesterii…

- Se apropie marea sarbatoare a Invierii Domnului, iar craiovenii au intrat in febra cumparaturilor, desi, sustin vanzatorii, piata nu mai este invadata zilnic de cumparatori ca in anii precedenti. Cat costa toate cele necesare mesei de sarbatoare este o intrebare ...

- Acum 18 ani, pe data de 8 aprilie 2001, chiar in Duminica Floriilor, la Arhiepiscopia Tomisului a fost intronizat IPS Teodosie. Deoarece la acea data lumea crestina praznuia Floriile, evenimentul este marcat in fiecare an tocmai in aceasta zi de mare sarbatoare. La slujba de intronizare de atunci a…