Ministerul Culturii si Identitatii Nationale va solicita in perioada urmatoare o noua expertiza a Cuminteniei Pamantului, pentru a decide daca va cere reevaluarea sau renegocierea cu proprietarii.

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, a avut astazi, 21 februarie 2018, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, a avut, miercuri, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și…

- Conform deputatului liberal Danut Bica, biserica Bratienilor de la Vila Florica are un statut juridic neclar, aceasta neaflandu-se nici in proprietatea familiei, nici a Consiliului Local al Orașului Ștefanești, Consiliului Județean Argeș, Ministerului Culturii și Identitații Naționale sau Arhiepiscopiei…

"Astazi, numele lui este pomenit cu respect pe orice continent, dar cu pronunția șlefuita a limbii franceze. Daca ar vedea caciula de pe A, ar ști cu toții de unde vine acest uriaș. Oricine a trecut pragul atelierului sau din Paris poate spune ca a vazut Romania. Ca a privit-o in ochi. Gloria artistului…"

- "Rugaciunea" și "Madona", doua lucrari despre care judecatorii au stabilit, in urma expertizelor, ca sunt opera lui Constantin Brancuși, se vand la mica publicitate cu 30 de milioane de dolari.

- Restaurarea Muzeului Județean Argeș, fost Palat Administrativ al județului și monument istoric de categorie A, ar putea incepe la finalul acestui an. Proiectului „Restaurarea Muzeului Judetean Arges - consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural”, implementat prin intermediul unei…

- Cladirile Muzeului Judetean si Galeriei de Arta "Rudolf Schweitzer-Cumpana", ambele monumente de arhitectura, vor fi restaurate în cadrul unor proiecte cu finantare europeana, care au fost lansate miercuri, la Pitesti. Directorul Muzeului Judetean Arges, Cornel Popescu, a anuntat, în…

- George Ivascu este propunerea PSD pentru Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Actorul George Ivascu s-a nascut la 15 februarie 1968, la Bucuresti. A absolvit Academia de Teatru si Film în 1993, la clasa profesorului Gelu Colceag.

- George Ivascu are 49 de ani, este actor, director al Teatrului Metropolis din 2007 finantat de Primaria Capitalei, iar potrivit declaratiei de interese din 2017 este membru in Marea Loja Nationala Romana. Pe internet circula filmari in care Ivascu apare in timpul unor presupuse ritualuri masonice. George…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale a organizat, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), o reuniune de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind Dreptul de Autor in Piata Unica Digitala, care face parte din cel de-al doilea pachet de modernizare a cadrului…

- Avand in vedere prevederile art. 2, alin. 1 din Legea nr. 238 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a alocat suma de 250.000 lei pentru sprijinirea derularii proiectelor si actiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale,…

- Acest proiect destinat Galeriei de arta "Rudolf Schweitzer - Cumpana" raspunde simultan nevoii de a conserva patrimoniul cultural si cerintei de a-l pune in valoare pentru generatiile urmatoare prin mijloace moderne, a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene. Proiectul semnat…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- Peste 200 de polițiști zilnic, peste 300 de intervenții la evenimente, peste 550 de sancțiuni contravenționale, o singura concluzie: se continua trendul de creștere a siguranței comunitații, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalitații. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie…

- Cacealmaua lui Cioloș a ajuns la scadența Guvernul a decis returnarea catre donatori a sumelor de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta „Cumintenia Pamantului”, realizata de sculptorul Constantin Brancusi. Banii se restituie donatorilor integral…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) si-a desfasurat activitatea in 2017 sub conducerea a doi ministri - Ionut Vulpescu si Lucian Romascanu - ambii prezentandu-si propriile bilanturi cu o serie de masuri initiate de institutie, o constanta a preocuparilor acestora fiind demersurile…

- Unitațile de invațamant au la dispoziție 250.000 de lei pentru a accesa finanțari pentru activitațile dedicate Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie. Ministerul Culturii și Identitații Naționale aloca suma de 250.000 de lei pentru sprijinirea proiectelor dedicate Zilei Culturii Naționale in 2018. Valoarea…

- Ministerul Culturii a capatat o noua identitate, in 2017. Pe cea nationala. Anul a fost marcat de schimbari la varf, doi ministri au ocupat portofoliul, dar si de proteste - in speta ale cineastilor si muzeografilor - si de pregatirea Centenarului Marii Uniri, mii de proiecte fiind aprobate spre…

- Prin proiect se asigura o serie de facilitati si pentru locuitorii persoane juridice, care vor putea plati lucrarile in rate egale, intr-un interval de 25 de ani. Conform proiectului, persoanele care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net…

- Avocatul Bogdan Grabowski, reprezentantul proprietarilor sculpturii „Cumintenia Pamantului” a lui Constantin Brancusi, a explicat pentru News.ro, vineri, ca folosirea Coroanei de Otel in cazul ceremoniilor funerare pentru Majestatea Sa Defuncta Mihai I nu apare ca interzisa in legea privind protejarea…

- Avocatul Bogdan Grabowski, reprezentantul proprietarilor sculpturii „Cumintenia Pamantului” a lui Constantin Brancusi, a explicat pentru News.ro ca folosirea Coroanei de Otel in cazul ceremoniilor funerare pentru Majestatea Sa Defuncta Mihai I nu apare ca interzisa in legea privind protejarea patrimoniului…

- Memorialul Sighet, sit care "celebreaza si simbolizeaza idealurile, valorile, istoria si integrarea la nivel european", a primit Marca Patrimoniului European (European Heritage Label), anunta Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.

- Legea prevede alocarea de la bugetul de stat a maximum 18.800 mii lei pentru realizarea monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, judetul Alba, suma urmand a fi utilizata pentru demararea lucrarilor necesare in anul 2017 si finalizarea acestora in anul 2018 cu incadrarea in bugetul…

- Sala „Constantin Brancusi” a fost redeschisa, miercuri, la Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR) din Bucuresti, vizitatorii putand vedea aici „Cumintenia Pamantului” incepand de joi, alaturi de alte 13 lucrari, toate aflate in patrimoniul muzeului. „Nud”, desen in tus de Brancusi, este pentru…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei (MNAR) a redeschis, miercuri, sala 'Constantin Brancuși' cu o expoziție dedicata marelui sculptor care are in centrul sau sculptura 'Cumințenia Pamantului', ocazie cu care ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a amintit ca demersurile de achiziție a lucrarii 'Cumințenia…

- Primarul general a explicat ca municipalitatea detine jumatate din suprafata terenului. Edilul sef a precizat ca acest subiect a fost abordat miercuri atat la Palatul Victoria, intr-o intrevedere cu premierul si cei doi vicepremieri, cat si in cadrul unei intalniri cu liderii coalitiei de…

- Proiectul de buget pentru anul 2018 a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe. Un numar de 22 de ministere vor primi bani in plus in bugetul anului 2018, in timp ce alte cinci vor avea fondurile diminuate. Ministerul Apararii Nationale va avea un buget de 18,164 miliarde de lei (majorare cu…

- Acesta povestește cum in 2015, cand conducea Ministerul Culturii, s-a opus unei masuri care astazi naște controverse și este contestata din toate parțile: trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator, masura susținuta atunci de premierul Ponta, dar și de liberali. ”Pe 27 aprilie 2015,…

- 22 de ministere vor primi bani in plus in buget, in 2018 Un numar de 22 de ministere vor primi bani in plus in bugetul anului 2018, in timp ce alte cinci vor avea fondurile diminuate, se arata in sinteza proiectului de buget pentru anul viitor. De asemenea, pentru 29 de instituții publice, agenții…

- Primaria Capitalei urmarește ca prin acțiunile și evenimentele pe care le organizeaza sa vina in intampinarea nevoilor și preferințelor tuturor bucureștenilor, indiferent de apartenența la anumite categorii sau grupuri sociale și fara a ține cont in vreun fel de afinitațile politice ale acestora,…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Muzeul National de Istorie a Romaniei si Ambasada Romaniei in Turkmenistan inaugureaza expozitia fotografica „Istoria Romaniei in capodopere”, la Mukamlar Palace din Asgabat, capitala Republicii...

- Curtea Constitutionala a declarat, marti, neconstitutionala Legea privind achizitionarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica ("Vila Florica"), situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges, de catre Ministerul Culturii, apreciind ca Parlamentul a incalcat principiul separatiei puterilor…

Panourile informative existente au fost scrise cu greșeli inca de la inceput. Dar asta nu a contat pentru autoritațile locale. Recent, alte panouri care avertizau turiștii ca nu au voie sa se apropie de opere au fost schimbate de doua ori. Tot din cauza greșelilor.