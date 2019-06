Cum vrea UiPath sa isi mentina ritmul spectaculos de crestere: un robot pentru fiecare si solutiile vazute ca un "pian care canta singur"

Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2019, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 9,0%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 6,2%. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut,…

- In luna aprilie 2019, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 9,0%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 6,2%. Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut,…

- Organizatorii festivalul Parklife din Manchester au anuntat ca Cardi B nu va mai canta sambata pe scena principala, informeaza BBC. Anuntul vine la scurt timp dupa ce artista, recompensata in acest an cu un premiu Grammy pentru cel mai bun album rap, a amanat un sir de spectacole in SUA pentru a se…

- Economia germana va pierde probabil din avant in trimestrul doi din 2019, dupa un avans solid in primele trei luni ale anului, a anuntat luni Bundesbank (Banca Centrala a Germaniei), transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Germania, cea mai mare economie europeana, a revenit pe crestere in…

- Economia Romaniei se afla pe un trend ascendent si va continua ritmul de crestere ridicat, potrivit primelor rezultate publicate de Institutul National de Statistica privind activitatea economica din luna martie si trimestrul I al acestui an, a declarat marti premierul Viorica Dancila. …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege prin care mamele care primesc indemnizatie de crestere a copilului vor putea desfasura activitati economice care nu implica indepartarea de copil. "Am depus deja acest proiect de lege, maine va fi repartizat…

- Grupul Alphabet a anunțat rezultatele financiare care au fost sub așteptarile analiștilor, anunțul aducand și o scadere de 7,5% a acțiunilor, una dintre cele mai consistente caderi zilnice din ultimii ani. Compania a avut insa afaceri de peste 36 miliarde dolari trimestrul trecut și a continuat angajarile,…

- Datele Bitorului Național de Statistica pe luna februarie 2019 arata o creștere cu 3,8% a poducției industriale, în raport cu perioada similara a anului trecut. Potrivit BNS, saltul se datoreaza creșterii producției industriale în industria extractiva (+59,3%), în industria prelucratoare…