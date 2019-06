Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi a celei de-a treia ediții a summit-ului anual Elevate, Uber a dezvaluit noul concept de taxi aerian și a anunțat un nou oraș pilot Uber Air, alaturi de parteneriate care vor ajuta la lansarea primei rețele de aviație urbana. Odata cu selectarea orașului Melbourne (Australia) ca primul oraș…

- Uber a dezvaluit noul concept de taxi aerian si a anuntat un nou oras pilot Uber Air, alaturi de parteneriate care vor ajuta la lansarea primei retele de aviatie urbana, in prima zi a celei de-a treia editii a summit-ului anual Elevate, a anuntat, miercuri, compania, potrivit news.ro.Odata…

- Uber a dezvaluit noul concept de taxi aerian și a anunțat un nou oraș pilot Uber Air, alaturi de parteneriate care vor ajuta la lansarea primei rețele de aviație urbana. Testele de zbor vor începe din 2020, urmând ca activitatea comerciala în acest sector sa debuteze în 2023.Citeste…

- Speranta de viata in Australia este in scadere sub presiunea cresterii obezitatii, arata un studiu realizat de Universitatea din Melbourne si citat marti de agentia Xinhua potrivit Agerpres. Dupa o crestere rapida timp de 20 de ani, speranta de viata in Australia a scazut si se situeaza in…

- Incidentul a avut loc in Prahran, un cartier din sud-destul orasului. Identitatea persoanelor ranite nu a fost dezvaluita de politie. Ranitii, dintre care doi in stare grava, au fost transportati la un spital din apropiere. Intre-timp politia si serviciile de urgenta au declansat o ancheta.…

- Un atac armat a avut loc intr-o suburbie din Melbourne, Australia in fata unui club de noapte. Un agent de paza a fost ucis si alti trei oameni au fost raniti. Politia descrie „rani infioratoare” produse in urma atacului a carui natura nu este inca cunoscuta.

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), cvintuplu campion mondial, a obtinut primul pole position al sezonului de Formula 1, cu prilejul calificarilor desfasurate sambata in Marele Premiu al Australiei de la Melbourne, relateaza Reuters. Hamilton a inregistrat al 84-lea pole position…

- CALIFICARI FORMULA 1 // Britanicul Lewis Hamilton, pilotul celor de la Mercedes, a fost cel mai rapid in calificarile din Australia, de la Melbourne, și va pleca primul in cursa de duminica. Marele Premiu al Australiei este duminica, de la ora 7:00, ora Romaniei, in direct la TV Digi și TV Telekom. …